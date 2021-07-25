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مدير مستشفى الجاردنز يكشف آخر المستجدات-(فيديو)-القصة كاملة

منذ ساعتين
مواطنون ورجال أمن عند مدخل مستشفى الجاردنز- تصوير أمير خليفة

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عمان- الغد- كشف مدير مستشفى الجاردنز، الدكتور فايز ابوحميدان، عن آخر مستجدات حادثة انقطاع التيار الكهربائي في المستشفة أمس.

وأكد أبوحميدان أن وفاة المريضة أمس كان بسبب وضعها الحرج وليس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

تعرفوا على تفاصيل القصة كاملة:

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