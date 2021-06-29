مدير مستشفى الجامعة يعلق على عدم استقبال شخص تعرض للإغماء

عمان-الغد- قال مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور إسلام مساد أن الشخص الذي ادعى تلقيه مطعوم كورونا وتعرضه للإغماء والسقوط، لم يتم ذلك داخل المستشفى إنما في مركز التطعيم الذي يقع داخل حرم الجامعة الاردنية.

وأشار مساد أنه لا صحة لما إدعاه الشخص حول تخلي مستشفى الجامعة مسؤولياته تجاهه، مشيرا أن المستشفى يستقبل الحالات المؤمنة لديه وأن أي شخص يتلقى المطعوم لا يعني أن مستشفى الجامعة يتحمل المسؤولية عنه.

وأضاف أنه عندما تعرض للإغماء حضر الدفاع المدني واختار أن يتم نقله الى احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، ولم يختر نقله الى المستشفى الجامعة الأردنية.

وختم تأكيده على أن مركز التطعيم يقع داخل حرم الجامعة الأردنية، وليس داخل المستشفى، وأن وجود مركز التطعيم داخل الجامعة لا يعني أن المستشفى يتحمل المسؤولية عن الأشخاص الذين يتلقوا المطعوم داخل مركز التطعيم التابع لوزارة الصحة.

يذكر أن البروتوكول الصحي المعمولم به، فإن على متلقي المطعوم المكوث في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة على الأقل لمراقبة وضعه ومراقبة أي أعراض جانبية قد تظهر عليه