مدير مستشفى العقبة الميداني يعلن استقالته.. ويكشف الأسباب

احمد الرواشدة

العقبة- تقدم مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد -العقبة الميداني، الدكتور كمال الحوراني، باستقالته من عمله كمدير للمستشفى ومن ملاك وزارة الصحة.

وكتب الدكتور الحوراني في نص الاستقالة: “لقد عاهدت نفسي امام الله وامام جلالة سيدنا بأن اكون على القدر الكافي من المسؤولية، وبذلت كل جهدي من اجل انجاح هذا المستشفى والذي اصبح من افضل المستشفيات بوزارة الصحة وبأقل الامكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الطاقم الاداري والطبي داخل المستشفى وكان ذلك هو سر نجاحنا”.

واضاف الحوراني ان “ما رأيناه مؤخرا عدم وجود مرجعيات بوزارة الصحة، الكل مسؤول عن الكل، وهذا المستشفى لايدار بمدراء اثنين، فمنذ انشاء المستشفى ونحن نتبع للامين العام لشؤون الاوبئة السابق الدكتور وائل الهياجنة ومساعده، لكن بعد احداث مستشفى السلط المؤلمة حدث تغيير جذري في الادارة، حيث ضاعت المستشفيات الميدانية ولم نعد نعرف من المسؤول عنها ومن المسؤول عن مدرائها.

وتابع: “عليه لن اقبل ان يتم تحديد كوادر المستشفى وتوزيعهم عبثا من قبل رؤساء اقسام مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة، فضلا عن تدخل مدير الشؤون الصحية لمحافظة العقبة بالشؤون الداخلية للمستشفى”.

وأكد الحوراني في استقالته ان “الكوادر اصبحت بدون أمان وظيفي ودون استقرار ومستقبل مجهول، وانا متأكد انه سوف يأتي من هو القادر على ادارة المستشفى، فالاردن مليء بالكفاءات ونحن دولة مؤسسات وليس اشخاص.. وعليه اتقدم باستقالتي من ملاك وزارة الصحة اعتبارا من تاريخ اليوم”.