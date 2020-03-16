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مدير مستشفى الملك المؤسس بإربد: لا وجود لـ 100 مراجع خالطوا المصابين بكورونا

منذ ساعتين

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احمد التميمي

اربد – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو إن نتائج الفحوصات المخبري للحالتين التي اجريتا تحاليل تبين ان احدهما سلبية والأخرى بانتظار النتائج.

واشار الغزو الى ادخال 8 حالات الى غرفة الحجر الصحي في المستشفى 4 حالات منهم خالطوا الشخصان اللذان ثبت اصابتهم بفيروس كارونا.

واكد الغزو ان تم اجراء الفحوصات المخبرية لـ 8 أشخاص بانتظار النتائج خلال الساعات المقبلة.

ونفى الغزو صحة مقطع الصوت المتداول لاحد السيدات عن وجود 100 شخص راجعوا المستشفى كانوا مخالطين للشخصان المصابين بالفيروس.

واكد ان حالة الاشخاص المحجور عليهم جيدة، داعيا الى عدم تداول الشائعات والتاكد من مصدرها.

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