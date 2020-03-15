مدير مستشفى حمزة: حالة المصابين بكورونا مستقرة

عمان– قال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان ان حالة المصابين الستة بفيروس كورونا مستقرة، ويخضعون للعلاج داخل المستشفى في منطقة العزل من الدرجة الخفيفة وليسوا بحاجة الى تنفس صناعي.

وبين الدكتور الخشمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه تم ادخال المصابين إلى المستشفى فجر اليوم الأحد، موضحا ان المصابين الستة، هم أربعة فرنسيون، وأردنيان احدهما أتى من بريطانيا والآخر خالط سائحة أمريكية.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر اعلن عن اصابة الحالات الست اليوم بعد ان أثبتت الفحوصات المخبرية اصابتهم بالفيروس.-(بترا)