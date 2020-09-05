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مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

منذ ساعة واحدة
مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات

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عمان-الغد- قدم مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، السبت، استقالته لوزير الصحة سعد جابر.
وقال زريقات، إنّ “استقالتي قدمتها لوزير الصحة؛ والقرار له الآن”.
وأضاف، أن كتاب استقالته الواقع في 5 صفحات ، إنه غير موافق على تشغيل مستشفى الإسعاف والطوارئ بسبب عدم توفر الكوادر الصحية، ونظام التأمين الصحي الذي يقيد العلاج في مستشفيات الوزارة.
يذكر أن البشير شهدت حالة وفاة الطفلة سيرين خالد عناية (6) سنوات إثر معاناتها من الزائدة الدودية وبسبب عدم وجود سرير تأجلت جراحتها مما تسبب بانفجار الزائدة لديها ومفارقتها للحياة.
مما استدعى تشكيل لجنة مختصة والتحقق في جميع الإجراءات التي أجريت للطفلة في مستشفيات البشير منذ مراجعة الطفلة لأقسام الطوارئ وادخالها العملية الجراحية إلى حين وفاتها.

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