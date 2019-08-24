مدينة الأمير محمد للشباب تنتصر لسيدات السباحة

عمان – الغد – تصدرت مدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، المشهد الإعلامي الرياضي والترفيهي خلال الأيام الماضية، بعد قيام إدارة المدينة بتخصيص يوم كامل للإناث .

وقال مدير المدينة عمر العزام، إن هذه الخطوة هي إحدى الخطوات التي تتخذها المدينة ونادي المدينة في سعيها للتواصل الكامل في خدمة المجتمع المحلي وإنشاء شراكات حقيقية وفاعلة مع أفراد ومؤسسات المجتمع ومختلف الجهات .

فيما عبَّرت الآلاف من الشابات والسيدات ومدربات رياضة السباحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن رضاهن على القرار الذي تم إتخاذه بتخصيص يوم السبت للسباحة للإناث، حيث قام نادي المدينة بإعداد برنامج متكامل بهذا الخصوص يشتمل على توفير سبل الرآحة والأمان والخصوصية المُطلقة من خلال توظيف مجموعة من المنقذات وإتخاذ إجراءات صارمة تمنع التصوير وتحافظ على الخصوصية بشكل كامل .