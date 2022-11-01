مدينة الحسن الصناعية تصدر بـ600 مليون دينار العام الحالي

كشف مدير مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية عقيد جمارك وصفي المحاسنة قيمة الصادرات للمدينة ما قيمته ٦٠٠ مليون دينار تعامل معها المركز حتى تشرين الاول من هذا العام في حين بلغت قيمة الواردات حوالي ٣٣٠ مليون لنفس الفترة.

وقال ان المركز يقدم خدمات جمركية عديدة لكافة المستثمرين والصناعيين من خلال إنجاز معاملاتهم وبياناتهم الجمركية على مدار ٢٤ ساعة وفي العطل والأعياد الرسمية من خلال أنظمة جمركية محوسبه مثل نظام الاسكودا العالمي والنافذه الوطنية ونظام الإدخال المؤقت ( الايتاس) ونظام خدمة الجمهور ونظام التتبع الإلكتروني للشاحنات والحاويات ونظام الدفع الإلكتروني.

وتسهيلا على المستثمرين والصناعيين فإن المركز مفوضا بعمل معادلات التصنيع وتسديد بيانات الإدخال المؤقت والتصنيع الجزئي واعادة التصدير وإنجاز موافقات الاتلاف والتخليص المحلي وغيرها الكثير من الخدمات وكذلك للمواطنين والمغتربين والأجانب المقيمين في إقليم الشمال من خلال قسم السيارات الأجنبية الذي يقوم بتمديد فترة إقامات السيارات الأجنبية.

ويقوم المركز بالإشراف على صادرات وواردات المنطقه الحرة الخاصه سايبر ستي وكذلك الإشراف على ايداعات واخراجات بوندد الشركة المتخصصه.

واضاف المحاسنة إن المركز يقوم بدورة أيضا في المسؤولية المجتمعية وبتوجيهات من المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة وذلك بتبرع من الدائرة بمشاركة لجنة المرأة لدينا لدعم دور الأيتام والجمعيات الخيرية ضمن نطاق المجتمع المحلي.

وذكر المحاسنة أن المركز تعامل العام الحالي مع ما مجموعه ١٤٣١٤ بيان جمركي في مدينة الحسن الصناعية و١١٠٠ بيان جمركي في سايبر ستي أيضا ضمن اختصاص المركز توزعت بين بيانات صادرة وواردة بقيمة حاصلات جمركية بلغت هذا العام ٢,٨٦٧,٩٠٠ دينار ومن المتوقع أن تزيد نهاية العام عن ثلاثة ملايين دينار بحسب الزيادة في النسبة المئوية لحجم العمل وقيمة الحاصلات بزيادة ملحوظه مقارنة بحجم العمل والحاصلات في العام الماضي.

واشار المحاسنة إلى أن المركز بالإضافة إلى عملة في تطبيق الأنظمة الجمركية في خدمة المستثمرين والتجار يقوم بعقد الاجتماعات الدورية مع الشركاء الاستراتجيين سواء كانوا من الجهات الرقابية الحكومية المختصة أو المستثمرين أصحاب المصانع ، وكذلك عقد دورات تدريبيه متخصصة لطلبة جامعة جدارا كتطبيق عملي بموجب اتفاقية وقعت لهذه الغاية للتخصصات ذات الصلة في الجمارك والصناعة بشكل عام.

يذكر أن مدينة الحسن الصناعية مقامة على حوالي ١٤٠٠ دونم ضمن من القرن الماضي لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية.

بدورهم، اشاد مستثمرون في مدينة الحسن الصناعية في الخدمات المقدمة من قبل كوادر مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية في مدينة إربد حيث يقدم المركز خدمات جمركية متميزة وباحترافية عالية وعلى مدار الساعه ويتعامل في بعض الحالات مع روح القانون في سبيل تلبية احتياجات المصانع والشركات المستثمرة في المدينة.

وقال jayaprakash المدير العام لشركة الازياء التقليديه والتي تعد من أكبر الشركات المستثمرة وصف على لسانه الخدمات المقدمة من الكوادر الجمركية ( بالمدهشه) وأنهم يقدمون كل التسهيلات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة مساهمين بذلك في دعم الاقتصاد وانسيابية البضائع دخولا وخروجا بكل سهولة وأمان .

واضاف المهندس علي الملكاوي المدير التنفيذي لشركة المسيرة لصناعة الألبسة إن تعاون واحترافية وتفهم كوادر الجمارك لخصوصية العمل في مدينة الحسن الصناعية سهل علينا الكثير من الصعاب وكذلك تطبيق النافذة الوطنية للتجارة التي طبقت مؤخراً في المركز سهلت العملية أكثر في الانسيابية وتوفير الوقت والجهد سيما وقد أبلغنا منذ فترة من الزمن كانت كافية لاستعدادنا في بناء أنظمة في الشركة تواكب هذا التطور المستمر في دائرة الجمارك والذي يسهل علينا العملية برمتها.

وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد طبقت مؤخراً مشروع النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية ليلتحق بباقي المراكز الجمركية التي تم فيها تفعيل هذا المشروع من قبل. وهي جمرك العقبة ،عمان، المطار ،العمري،جابر، معبر وادي الأردن ، ليسهل هذا المشروع على الأخوة المستثمرين والتجار عملية حركة التجارة وعمليات الإدخال وخروج البضائع بشكل ميسر وتزامني، واختصار الكثير من الوقت والجهد والورق اليدوي الذي كان يستخدم سابقآ.

ويعد مشروع النافذة الوطنية للتجارة من المشاريع الرائدة في دائرة الجمارك الأردنية لما له من دور كبير في تسهيل العمليات الجمركية والتبادل التجاري وعمليات التخليص على البضائع سواء بالاستيراد أو التصدير .

وطبق أخيراً في مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية بعد استكمال كافة الإجراءات والبنى التحتية والمعادلات الجمركية التي يعمل على أساسها هذا المشروع ليضاف هذا الإنجاز إلى كافة عمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تقوم بها الدائرة في كافة المراكز الجمركية.