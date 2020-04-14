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مدينة الحسين للشباب تُبقي على جاهزية الملاعب العشبية ومرافقها كافة – فيديو

منذ 35 دقيقة

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بلال الغلاييني

عمان – تعمل مدينة الحسين للشباب على ادامة الملاعب والمنشآت التابعة لها، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن ايقاف النشاطات الرياضية كافة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونفذت المدينة برنامجا عمليا اشتمل على اجراء الصيانة الشاملة لكافة مرافق المدينة، والتي تشمل الملاعب المغطاة بالعشب الطبيعي والصالات الرياضية، والمسابح، حسب ما اشار اليه مدير عام المدينة الدكتور عاطف الرويضان.

وأكد الرويضان أن برنامج التنفيذ اشتمل ايضا على سقاية الأشجار وادامة النظافة داخل حرم المدينة، بناء على توجيهات وزير الشباب الدكتور فارس بريزات.

وأوضح: “ادارة المدينة التزمت بقرار الحكومة القاضي بوقف النشاطات الرياضية والتجمعات، حيث تم اغلاق مرافق المدينة كافة وعدم استقبال الزوار ومرتادي المدينة في الوقت الحالي”، متمنيا أن تعود الحياة الى طبيعتها وتبدأ المدينة باستقبال النشاطات والمباريات المختلفة وتفتح ذراعيها لإستقبال زوارها بعد زوال هذا الوباء.

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