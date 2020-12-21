مدينة الحسين للشباب تضئ شجرة الميلاد

عمان – الغد – أضاءت مدينة الحسين للشباب مساء الاثنين، شجرة الميلاد، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد ومشاركة للاخوة المسيحين احتفالاتهم برعاية وزير الشباب محمد سلامه النابلسي.

وقال النابلسي إن الاحتفال يأتي بالتزامن مع قرب عيد الميلاد المجيد في الاردن، بلد المحبة والاخوة، هذا البلد الذي يجسد دوماً رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بالتعاضد والتعايش والتآخي بين مختلف أطياف المجتمع .

وأعرب النابلسي عن سعادته بمشاركة أبناء الطائفة المسيحية احتفالاتهم، مؤكدا على روح التسامح والألفة بين الأديان التي تربط أبناء الأردن جميعهم وعلى مر العصور، وتجسيدهم لمعاني التعايش السلمي على اختلاف منابتهم وأصولهم، وتمنى النابلسي أن يكون عاماً مليئاً بالإنجازات والصحة والعافية وقد تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع من تداعيات جائحة كورونا.

وشارك في إضاءة الشجرة امين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور ومدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة ومجموعة من مدراء الوزارة وموظفيها .