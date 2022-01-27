مدينة الحسين للشباب توضح حول الخسائر الناجمة عن المنخفض الجوي- (صور)

صرح مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة “أن المنخفض الثلجي تسبب بسقوط من 800-1000 شجرة في غابة المدينة، واصفاً ذلك بالخسارة الكبيرة”.

وأشار الخلايلة إلى أن هذه الاشجار معمرة ويقارب عمرها ٥٥ عاماً منذ تأسيس المدينة الرياضية، ولذلك هي خسارة كبيرة خاصة وأن البيئة في المدينة رياضية وثلثيها من الغطاء الأخضر، بالاضافة لنوعية الاشجار المزروعة وهي من أشجار السرو ذات الجذور السطحية، فهي شديدة التأثر خاصة إذا كانت مائلة قليلاً .

وأوضح الخلايلة أن المدينة تقوم بزراعة ما يقارب ٢٠٠٠ شجرة في كل عام، وسيتم تكثيف زراعة الأشجار خلال الفترات المقبلة لتعويض كل تلك الخسائر.

وأكد مدير المدينة الرياضية أنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة للمنخفض الجوي من خلال تشكيل فرق طوارئ وأخذ سبل الحيطة، ولكن قوة الثلوج كانت أكبر من المتوقع حيث وصل ارتفاع الثلوج المتساقطة في المدينة لما يقارب ٤٠سم، كما أن مديرية الصيانة والتشغيل تعمل على إزالة الثلوج عن المنشآت التي سقط الثلج عليها بكثافة، بالإضافة لمعالجة الاضرار المادية الناجمة عن سقوط الأشجار الكبيرة.

وبما يخص استاد عمان الدولي، فاوضح الخلايلة أن هنالك ثلاثة مسطحات عشبية في المدينة الرياضية هي ستاد عمان وملعبي الكرامة والبتراء، حيث تم رش العشب بمادة خاصة للتخفيف من حدة الصقيع وقد يحتاج قرابة أسبوع للتعافي وربما يلاحظ تغير في لون العشب الذي قد يميل للاصفرار ولكن سرعان ما يعود لطبيعته.