مدينة “بارانكيا” الكولومبية تستضيف نهائي كوبا امريكا 2020

بوجوتا – أكد إيفان دوكي رئيس دولة كولومبيا ، أن بلاده ستستضيف نهائي نسخة كوبا أمريكا 2020 التي ستقام في كولومبيا والأرجنتين.

وصرح دوكي : “أريد أن أؤكد لكم أن نهائي كوبا أمريكا 2020 سيقام في كولومبيا ، كما كنتم تتمنون ذلك”.

وقال الرئيس الكولومبي أنه تحدث مؤخرا مع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أليخاندرو دومينجيز، حول البطولة، مؤكداً له أن النهائي سيكون في كولومبيا ، بينما أكد عمدة مدينة بارانكيا، أليخاندرو شار، أنها ستكون مقر النهائي.

ALERTA | La final de la Copa América 2020 se jugará en Colombia, anunció el presidente de ese país, Iván Duque Márquez pic.twitter.com/x3obBV53ve — minutouno (@minutounocom) June 27, 2019

ونشر شار عبر حسابه الرسمي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) : “نبأ عظيم لبارانكيا ! أكد لي أحد الأصدقاء أن مدينتنا ستكون مستضيفة نهائي بطولة كوبا أمريكا 2020”.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة والتي ستخلف كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا بالبرازيل أنه سيكون هناك 12 منتخبا سيتم تقسيمها على مجموعتين: جنوبية وشمالية ، كما سيكون هناك منتخبان مدعوان للمشاركة في البطولة هما قطر واستراليا. (إفي)