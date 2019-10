مدينة “سولت لايك سيتي” تحتضن مباراة “كل النجوم” 2023

نيويورك – تستضيف مدينة سولت لايك سيتي مباراة “كل النجوم” (أول ستار) 2023 للاعبي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لتعود المواجهة الى ارض فريق يوتا جاز بعد 30 سنة من استضافتها آخر مرة.

وستقام النسخة 72 من اسبوع “كل النجم” في ملعب “فيفينت سمارت هوم ارينا” التابع لنادي يوتا جاز في 19 شباط (فبراير) 2023، وكانت سولت لايك سيتي استضافت الاولمبياد الشتوي في العام 2002.

Commissioner Adam Silver: “I want to thank the Miller Family and the Utah Jazz organization for their commitment to hosting our All-Star festivities and to developing a program that will leave a lasting impact on the community.”

