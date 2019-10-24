مدينة “سولت لايك سيتي” تحتضن مباراة “كل النجوم” 2023

نيويورك – تستضيف مدينة سولت لايك سيتي مباراة “كل النجوم” (أول ستار) 2023 للاعبي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لتعود المواجهة الى ارض فريق يوتا جاز بعد 30 سنة من استضافتها آخر مرة.

وستقام النسخة 72 من اسبوع “كل النجم” في ملعب “فيفينت سمارت هوم ارينا” التابع لنادي يوتا جاز في 19 شباط (فبراير) 2023، وكانت سولت لايك سيتي استضافت الاولمبياد الشتوي في العام 2002.

Commissioner Adam Silver: “I want to thank the Miller Family and the Utah Jazz organization for their commitment to hosting our All-Star festivities and to developing a program that will leave a lasting impact on the community.” » https://t.co/ZUeowdQWY0 — Utah Jazz (@utahjazz) October 23, 2019

وقال مفوض الرابطة آدم سيلفر: “إلى جانب تقاليدها الغنية في كرة السلة، أثبتت سولت لايك انها وجهة عالمية لأبرز الاحداث والمسابقات الرياضية”.

وعندما استضافت المدينة مباراة كل النجوم في 1993 على ملعب “دلتا سنتر”، فاز فريق المنطقة الغربية على الشرقية 135-132 بعد التمديد، وانذاك كان ثنائي يوتا كارل مالون وجون ستوكتون أول من يتقاسم جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وسجل مالون 28 نقطة مقابل 9 و15 تمريرة حاسمة لستوكتون. واضاف ديفيد روبنسون عملاق سان انتونيو سبيرز 21 نقطة والاسطورة مايكل جوردان 30 نقطة (أعلى رصيد)، فيما شارك شاكيل اونيل لاعب اورلاندو ماجيك انذاك للمرة الاولى، حيث تقام نسختا 2021 و2022 في انديانابوليس وكليفلاند على التوالي. (أ ف ب)