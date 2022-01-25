مدينة صينية تحقق إنتاجا بقيمة 157 مليار دولار

قالت الصين، إن الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دونغوان الواقعة في جنوب البلاد، والتي يطلق عليها اسم “مصنع العالم” تجاوز تريليون يوان ما يعادل (7ر157) مليار دولار اميركي عام 2021، بزيادة نسبتها 2ر8 بالمئة على اساس سنوي.

يشار إلى أن مدينة دونغوان أصبحت المدينة الصينية رقم 24 التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون يوان حتى الآن.

وتأثرت التجارة الخارجية للمدينة بشدة بسبب جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين، إلا أنه في كانون الثاني 2021، توقف تراجع معدل نمو التجارة الخارجية لدونغوان وبدأ بالانتعاش.

وأخيرا تم استبدال المنتجات التقليدية الأكثر مبيعًا في التجارة الخارجية لدونغوان، بما في ذلك الملابس والأحذية والقبعات، بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الهواتف الذكية، في حين تمثل المنتجات الميكانيكية والكهربائية حاليا أكثر من 70 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات المدينة.-(بترا)