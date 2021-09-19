مديونية “اليرموك” ترتفع لـ 50 مليون دينار بسبب الجائحة- فيديو

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام المساد، إن مديونية الجامعة بلغت زهاء 50 مليون دينار العام الحالي.

واكد المساد خلال لقاء ضم عدد من الصحفيين بدعوة من نقابة الصحفيين في إقليم الشمال، اليوم الأحد، أن المديونية تفاقمت خلال جائحة كورونا عكس الجامعات الأخرى التي انخفضت مديونتها خلال الجائحة.

وأشار إلى أن الجامعة تعتمد على مواردها بشكل رئيس على رسوم الطلبة، مؤكدا أن هناك خطة استثمارية للاستثمار بالموارد البشرية لزيادة إيرادات الجامعة.

ولفت إلى أن هناك 7 ملايين دينار مستحقة للجامعة للعاملين الذين انهوا عملهم في الجامعة بدل نهاية مكافحة خدة، مؤكدا انه سيصار إلى دفع المبالغ المالية جميعها للذين تقاعدوا خلال 2020 .

وأشار إلى أن عدد الطلبة في الجامعة بلغ 40 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى وجود 1100 عضو هيئة تدريس و1300 من موظفين اداريين.

ولفت إلى أن عدد الخريجين جامعة اليرموك منذ بداية تأسيسها بلغ 190 ألف خريجة وخريجة متواجدين في 70 دولة في العالم.