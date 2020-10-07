مد وجزر في أندية الأولى لكرة القدم

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تشهد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم مدا وجزرا، بسبب الانقسام الواضح بينها، بشأن قيمة الدعم الذي قدمه اتحاد الكرة لتلك الأندية، والبالغ 1500 دينار لكل ناد.

ويوجد تيار في أندية الأولى، يطالب بعقد اجتماع، لرفض قيمة الدعم، وانتقاد اداء مندوب الدرجة الأولى في اتحاد الكرة منصور عبيدالله، فيما هناك تيار آخر يقوده عبيدالله ويدعو للتريث على أمل الحصول لدفعة ثانية في الفترة القريبة المقبلة.

ويرى أصحاب التيار الأول المطالبين برفض الدعم، أن مندوبهم لم يحرك ساكنا خلال اجتماع الاتحاد، ولم يطالب برفع قيمة الدعم، وهو أمر مرفوض، فيما يرى أصحاب التيار الثاني أن منصور عبيدالله قام بدوره ولم يتمكن من اقناع الاتحاد بالدعم.