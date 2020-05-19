مذكرات تفاهم لتعليم 5 آلاف من منتسبي النقابات المهنية اللغة الألمانية تمهيدا لتشغيلهم

عمان– رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع اربع نقابات مهنية هي : المهندسين الأردنيين والأطباء الاردنية والصيادلة الأردنية والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بهدف تعليم نحو 5000 مستفيد/ة من منتسبي هذه النقابات، اللغة الالمانية تمهيدا لتشغليهم في عدد من القطاعات ذات العلاقة في جمهورية المانيا الاتحادية بعد انتهاء فترة تعلّم اللغة التي ستكون بين 6 و 8 أشهر.

ووقع مذكرات التفاهم وزير العمل/ رئيس مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية نضال البطاينة، ورؤساء النقابات المهنية الاربع بحضور رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة .

واكد رئيس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم تأتي تتويجا لجهد وتنسيق مشترك على مدى العام الماضي لفتح فرص عمل للشباب الاردني في هذه القطاعات للعمل في المانيا.

وقال “هذه فرصة فريدة وتفتح المجال لأبنائنا الذين يمتلكون خبرات اكاديمية لاكتساب خبرات عملية في واحدة من اكبر الاقتصاديات تطورا على مستوى العالم”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الخبرة التي سيكتسبونها “لا تقدر بثمن سواء لهم او للاقتصاد الاردني الذي سيستفيد مستقبلا من هذه الخبرات ” مشيرا إلى أن الخطوة الاولى في هذا الاتجاه ستبدأ بتدريب اللغة الالمانية وستساهم كل نقابة ووفق معايير شفافة باختيار المؤهلين في حسن تساهم وزارة العمل تغطية جزء كبير من كلفة دورات اللغة، معربا عن الامل بان يتاح المجال امام الاف من الاردنيين للتدريب والعمل في المانيا بقطاعات الطب والهندسة والتمريض والصيدلة.

وقال الرزاز “نحن نتطلع الى المبادرة كبداية لإكساب الشباب الاردني خبرات عالمية “، مؤكدا على توجيهات جلالة الملك بإيلاء الشباب الاردني وتنمية وتطوير خبراتهم الاولوية اللازمة.

وشكر رئيس الوزراء وزير العمل وكوادر الوزارة على جهودهم المتواصلة والعمل على مثل هذه المبادرات.

من جهته، قال وزير العمل رئيس مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية نضال البطاينة، إن مذكرات التفاهم الأربع جاءت على ضوء الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي إلى ألمانيا والمتابعات والتنسيق اللاحق مع الجانب الألماني، وتهدف الاتفاقيات لتجهيز 5000 شاب وشابة للعمل في ألمانيا حسب متطلبات وشروط الجانب الألماني، وهذه الدفعة التي ستلحق بها دفعات أخرى خلال أسابيع بتخصصات مختلفة تضم الفي مهندس، والفي ممرض وخمسمائة طبيب ومثلها من الصيادلة.

واضاف “نحن لا نستهدف هجرة العقول وانما صقل خبرات وعودتها للوطن”.

وقال “نعول على هذه المبادرة التي تأتي في اطار الميثاق الوطني للتشغيل الذي اطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وبتوجيهات من جلالة الملك ومتابعة من رئيس الوزراء بهدف التخفيف من البطالة.

وأضاف البطاينة أن طريقة تقديم الطلبات من قبل المهندسين والأطباء والممرضين والصيادلة هي التسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي: (http://jordanskills.jo ) وتعبئة البيانات المطلوبة كافة، بدءا من يوم الأحد المقبل.

ولفت البطاينة إلى أن دور وزارة العمل لاحقا سيتم من خلال تشبيك منتسبي هذه النقابات مع القطاع الخاص او الحكومي في ألمانيا الاتحادية حسب الاختصاصات وحاجة السوق الألماني التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف وزير العمل انه يتم حاليا مراجعة أولويات الإطار الوطني التمكين والتشغيل على ضوء الظروف التي تفرضها الأزمة الحالية تماشيا مع استراتيجية التكيف والمنعة التي وجه بها رئيس الوزراء، وانه سيجتمع مع النقابات الأربع ومجموعة من الشباب الممثل لكل منها عن طريق تطبيق زوم يوم غد الأربعاء للتعريف بالمتطلبات والاجابة عن الأسئلة بالتنسيق مع النقباء.

وقال رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة إنه سيتم توفير 50 بالمئة من الدعم المالي اللازم حسب الأصول من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لتعليم اللغة المرتبط باجتياز المستفيد كل مستوى بنجاح على ان يتحمل المستفيد رسوم المرحلة الأولى فقط ، فيما ستتحمل النقابة الـ50 بالمئة الأخرى وستدير النقابات طريقة التحصيل داخليا اما بالدفع المباشر أو تحميل المنتسب أو أي طرف ثالث.

واشار إلى أن واجب الهيئة هو توفير التمويل اللازم لمنتسبي هذه النقابات في حال عدم توفر الامكانات المالية لهم من خلال صندوق التشغيل والتدريب التابع للهيئة. وقال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، إن الاتفاقيات ستفتح المجال أمام الأطباء الشباب لتعلّم اللغة الألمانية وإيجاد فرصة عمل ملائمة، وان الدعم المالي المقدم سيشجع الأطباء للمشاركة بالمشروع.

وبين نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، ان الاتفاقيات ستبرز الكفاءات الأردنية ومخرجات التعليم، وهي خطوة لتخفيض نسبة البطالة في القطاع الصحي وبين الصيادلة.

وأكد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الدكتور خالد ربابعة، ان تدريب الممرضين الأردنيين سيمنحهم فرصة لصقل خبراتهم بتجارب عالمية ستعود بالفائدة عليهم وعلى المملكة في حال عودتهم في المستقبل.

وأوضح نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سماره الزعبي، ان توقيع الاتفاقيات بمثابة تتويج لجهود الزيارة الأخيرة إلى ألمانيا من قبل ممثلي النقابة ضمن وفد برئاسة وزير العمل حيث تم وضع الكفاءات الاردنية على الخارطة الألمانية على جميع المستويات.

وأضاف الزعبي بأن هذه الخطوة هي هامة لتأهيل المهندسين الأردنيين لسوق العمل العالمي.-(بترا)