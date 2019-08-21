مذكرة بين “انتاج” ومسرعة “حصاد” لدعم ريادة الأعمال في التكنولوجيا المساندة للقطاع الزراعي

عمان- وقعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” مذكرة تفاهم مع مسرعة “حصاد”- مسرّعة أعمال للشركات الناشئة المُتخصصة في التقنيات المساندة للقطاع الزراعي – بهدف دعم رواد الأعمال في هذا مجال والشركات الصغيرة والشركات الناشئة الذين يرغبون في تنمية أعمالهم.

وستقدم جمعية انتاج بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس هيئة المديرين في جمعية “انتاج” الدكتور بشار حوامدة ورئيس مجلس إدارة مسرعة حصاد وليد تحبسم، الدعم الفني للشركات الناشئة و المشاريع المتخصصة في التكنولوجيا المساندة للقطاع الزراعي التي تقدم حلول في مجالات مثل: مدخلات الإنتاج الزراعي المستدامة، الزراعة الرقمية، الاقتصاد الزراعي المستدام، التقنية في مجال الغذاء وتربية الثروة الحيوانية عن طريق مجلس المحيط الأزرق.

وتؤسس مذكرة التفاهم بين الجانبين اللَّبِنَة الأُولى في طريق تطوير وإدارة الملكيّة الفكريّة في المنتجات الزراعيّة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لضمان أصالتها، والقابلية نحو التصدير، وقابلية التوسّع، والابتكار للمساعدة في تطوير آليات عمل الشركات الناشئة لضمان استدامة عمل تلك الشركات وتحقيق نسب نُمُوّ.

وقال الدكتور حوامدة، أن جمعية “انتاج” تعمل لزيادة التشبيك بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى، مبيّناً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو قطاع ممكّن لكافة القطاعات الأخرى، لاسيما وأن العالم يشهد تطورا ملفتاً في استخدام التكنولوجيا في كافة القطاعات.

وحول مذكرة التفاهم، أوضح ان “حصاد” بالتعاون مع جمعية “انتاج” ستكونان الدعمتان الرئيسيتان للتحوّل الرقميّ في القطاع الزراعيّ، لاسيما وأن ريادة الأعمال تعتبر المفتاح الرئيسيّ لإدخال التقنيات الإبداعيّة الحديثة للقطاعات الإنتاجيّة.

وبدوره، قال تحبسم ان مسرعة حصاد تؤمن بأهمية وقيمة جلسات النصح والإرشاد (Mentorship) للشركات الناشئة، ولذلك هي جزء أساسي من برنامج التسريع الذي ستقدمه مسرعة حصاد، منوها الى أن مساهمة تلك الجلسات مهمة جدا وأساسية في تطوير الأعمال وزيادة فرص نجاح ونمو الشركة الناشئة، وستكون مساهمة الخبراء والمرشدين المتوفرين ضمن مبادرة مجلس المحيط الأزرق ذات قيمة مضافة كبيرة للشركات الناشئة المنضمة لمسرعة حصاد والتي تعمل في مجال التقنيات المساندة للقطاع الزراعي (Agritech).

وبيّن ان الشركات الأعضاء في جمعية “إنتاج” لديهم من الخبرات ما يمكنهم للمساهمة بشكل كبير وفعال في دعم الرياديين بشكل خاص و منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المملكة بشكل عام.

ويشار الى ان حصاد هي مسرعة أعمال متخصصة بتسريع الشركات الناشئة والمشاريع التكنولوجية المساندة للقطاع الزراعي في الأردن، حيث تسعى لبناء بيئة داعمة ومحفزة تلتقط المشاريع المميزة بهدف خلق شركات قادرة على النمو والتأثير وتسريع تطور الاقتصاد الأردني