مذكرة تعاون بين “الأعيان” و”المركز الوطني للقيادة” لتنفيذ برنامج وطني للشباب

عمان – وقع مجلس الأعيان اليوم مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للقيادة والتنمية المستدامة لتنفيذ البرنامج الوطني للشباب.

ووقع المذكرة عن المجلس أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، وعن المركز مديره العام ابراهيم العبادي.

وقالت رئيسة لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي العين رابحة الدباس ان المذكرة جاءت نتيجة جهود كبيرة سابقة بذلها الطرفان للوصول إلى تفاهمات تهدف الى بناء القدرات الشبابية وإكسابهم مهارات نظرية وعملية في عدة مجالات، انسجاماً مع التطلعات الملكية لإعداد وتأهيل جيل من القادة يتمتع بالمهارات اللازمة والمتقدمة ، وبما يترجم “مبادرة الحوار الوطني” على أرض الواقع وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالشباب.

وقال رئيس المركز ابراهيم العباديان البرنامج مبتكر ونوعي وهو الاول من نوعه في المملكة لتمكين الشباب، ويتضمن اربعة مسارات هي : المهارات ، الإمتياز المهني ، التبادل الإفتراضي ، المستقبل “الريادة والابتكار” للفئات العمرية من 18-30 عاما.

واوضح ان البرنامج المجاني سينطلق بداية شهر تشرين الثاني المقبل، وتبلغ مدته ثلاثة أشهر، بواقع 4 مرات في العام ، بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات في محافظات المملكة. (بترا)