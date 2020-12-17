مذكرة تعاون بين تجارة عمان وجمعية إنتاج

عمان- الغد- وقعت غرفة تجارة عمان وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون، لدعم توجهات الغرفة في مشروعها للتحول الرقمي.

وبموجب مذكرة التعاون سيتم تنفيذ استبانة لأعضاء غرفة تجارة عمان لمعرفة الفجوات التكنولوجيه التي تواجه اعمالهم ، الى جانب عقد فعالية عبر الاتصال عن بعد لاستعراض الفجوات والتوعية

حول أهمية التحول الرقمي والتعرف على احتياجاتهم بهذا الخصوص قبل الوصول الى مرحلة تطبيق الحلول الرقمية.

واعلن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان مذكرة التعاون تأتي مع بالتزامن بدء الغرفة لتنفيذ مشروعها الخاص بالتحول الرقمي لخدماتها بشكل كامل، وتقديم خدمات نوعية ومتطورة ومتكاملة للقطاعات التجارية والخدمية العاملة بالعاصمة والتسهيل على منتسبيها في انجاز اعمالهم.

واشار الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة يعتبر من القطاعات الحيوية والممكنة للقطاعات الأقتصادية الأخرى ومساندتها في تسهيل انجاز اعمالها بسهولة وبخاصة خلال الظروف الاستثنائية.

ونوه الحاج توفيق الى ان مذكرة التعاون تأتي لتوثيق الشراكة وتعزيز التعاون بين الغرفة والجمعية، مؤكدا استعداد تجارة عمان للتعاون مع الشركات الريادية الأردنية للاستفادة من الأفكار التي لديها في تطوير خدماتها.

بدوره، اشار رئيس هيئة المديرين في جمعية (انتاج) الدكتور بشار حوامدة، الى ان التحول الرقمي لم يعد رفاهية، وبات قضية في غاية الأهمية وظهر ذلك جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

ولفت الدكتور حوامدة الى ان التحول الرقمي يعتبر من الأولويات الرئيسية للقطاعات التجارية والخدمية لغايات انجاز الأعمال والمعاملات بشكل سلس وبسيط.

وأكد دعم (انتاج) لتجارة عمان في مشروع تحولها الرقمي وفي خدماتها الالكترونية وبإسناد من خلال الشركات المنتسبة للجمعية، داعيا الغرفة للاستفادة من البيانات لديها لتطوير خدماتها من خلال الشركات الريادية العاملة بالمملكة.