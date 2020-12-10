مذكرة تعاون بين هيئة الإستثمار و”الإحصاءات العامة”

عمان- الغد- وقعت هيئة الإستثمار اليوم مذكرة تعاون مشترك مع دائرة الاحصاءات العامة بهدف تطوير وتنمية العلاقات التشاركية بين الطرفين خاصة في مجال تبادل البيانات والمعلومات بينهما، والتي سيكون لها دور كبير في الدراسات الخاصة بالعملية الإستثمارية، ووقع عن هيئة الإستثمار رئيس الهيئة بالوكالة السيد فريدون حرتوقه وعن دائرة الإحصاءات العامة مديرها العام الدكتور شاهر الشوابكة.

رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أكد ان هذا التعاون جاء في إطار توحيد الجهود بين مؤسسات القطاع العام خاصة المعنية بإصدار البيانات والتقارير الخاصة بأرقام حجوم الإستثمار الأجنبي في المملكة، والتي سيكون لها إنعكاس كبير على الدراسات المستقبلية التي تقوم بها هيئة الإستثمار خاصة في مجال الفرص والبيئة الإستثمارية وجذب الإستثمار إلى الأردن.

وأضاف أن الإحصاءات الديموغرافية الغنية بالمقاييس والمؤشرات الإحصائية وإحصاءات سوق العمل والإحصاءات الاقتصادية وأيضاً الإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات المعاملات الخارجية، كل هذه الإحصاءات تعتبر من أهم المصادر للمعلومات الضرورية للقيام بعملية التخطيط على كافة المستويات.

وقال أن هذا التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة والمتمثل بتبادل البيانات والمعلومات المتوفرة والإستفادة من الخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية لدى دائرة الإحصاءات العامة وخدمتها في مجال الدعم الفني والتقني في تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ المسوحات الإقتصادية بشكل عام، سيكون له أثر كبير في الدراسات التي تعدها هيئة الإستثمار والهادفة إلى تسليط الضوء على البيئة والفرص الإستثمارية في الأردن.

من جانبه رحّب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة بتعزيز التعاون مع هيئة الاستثمار في مجال تبادل البيانات والمعلومات لدى كل من الطرفين والاستفادة والمنفعة التبادلية في كافة المجالات لما فيه المصلحة الوطنية العليا، لافتاً إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تربطها العديد من إتفاقيات التعاون المشترك مع الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك إيماناً منها بالدور المناط بها والرسالة التي تسعى إلى تعزيزها كجهاز إحصائي ريادي يعنى بتوفير الإحصاءات الرسمية إلى كافة شرائح المجتمع من مخططين وراسمي سياسات ومتخذي قرارات وباحثين ومهتمين بالرقم الإحصائي الوطني.