مذكرة تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة ميرسي كور الدولية

عمان – الغد– وقعت هيئة الاستثمار أمس مذكرة تعاون مع منظمة ميرسي كور الدولية، بهدف تفعيل التشاركية بين القطاع العام والخاص وتعزيز الاستفادة المتبادلة بشكل فعال بين القطاعين، إضافة إلى ربط منصة فكرتك شركتك والتي أطلقتها هيئة الإستثمار من خلال تطبيقها الإلكتروني الذكي وربطها مع المنصة التي أطلقتها منظمة ميرسي كور MicroMentor بحيث يستطيع المستخدم من خلال التطبيق الهاتفي لهيئة الاستثمار الدخول الى منصة مايكرومنتور والاستفادة من جميع الخدمات الموجودة على المنصة، ووقع عن هيئة الاستثمار رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني وعن منظمة ميرسي كور مديرة مكتب المنظمة في الأردن كاري دينير.

رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني قال: هيئة الاستثمار حريصة على إدامة التواصل والتفاعل مع كافة الفعاليات الشبابية الريادية، من خلال العمل على الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم وتحويلها الى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة، مثمناً الشراكة والتعاون مع منظمة ميرسي كور من خلال الخبرات المؤهلة التي لديها والتي تصب في دعم الأفكار الريادية الشبابية.

مؤكدا أننا في هيئة الاستثمار قمنا باستحداث نافذة فكرتك شركتك عبر التطبيق الذكي، تستهدف الشباب الرياديين لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الاعمال في الاردن من خلال تقديم الدعم والاجابة على جميع الاستفسارات، ووضع منظومة مستدامة لريادة الأعمال والمشروعات، والتي من شأنها إتاحة الفرص أمام رواد الأعمال لتأسيس شركاتهم الخاصة، مما يساعد على تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل.

مديرة مكتب منظمة ميرسي كور في الأردن كاري دينير قالت: إن المنظمة تسعى لدعم التنمية الاقتصادية في الاردن كوسيلة تساعد المجتمعات المهمشة على تحصيل دخل يحقق الحياة الكريمة لهم. وعليه، وبالتوافق مع استراتيجيات الحكومة الاردنية، تعتبر منظمة ميرسي كور ريادة الأعمال كأحد الاعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وأضافت أن منصة مايكرو منتور هي إحدى الأدوات العالمية التي تستخدمها ميرسي كور لتقديم الإرشاد والدعم لاصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال في مختلف أنحاء المملكة. لذا تهدف الشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتعزيز الأثر الذي تحققه المنصة.

يذكر أن منظمة ميرسي كور هي منظمة دولية غير ربحية تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، تعمل المنظمة في مجال الاغاثة والتنمية الدولية والتطوير الاقتصادي وتهدف على بناء مجتمعات آمنة ومنتجة وعادلة، وتم إطلاق منصة MicroMentor من قبل المنظمة تهدف لجعل مفهوم التوجيه والإرشاد متاحاً لكافة المشاريع في المملكة بمختلف أحجامها ومواقعها الجغرافية، ومن خلال المنصة يتم الربط بين أصحاب المشاريع الصغيرة ورياديين الأعمال مع شبكة دولية واسعة من مرشدي الأعمال