مذكرة تفاهم بين”صيدلة” الشرق الأوسط و”الصيادلة المحترفون”

عمان – أبرمت كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، وشركة الصيادلة المحترفون للاستشارات الصيدلانية (ID Pharma)، مذكرة تفاهم وتعاون علمي ومهني مشترك، تهدف إلى تنمية علاقات التعاون وتطويرها ما بين الطرفين، وتعزيز الاتصال والتفاهم المتبادل بينهما في المجالات العلمية، والتعليمية.

ووقع المذكرة عن الجامعة، عميد كلية الصيدلة، الاستاذ الدكتور عمار المعايطة، وعن شركة الصيادلة المحترفون للاستشارات الصيدلانية (ID Pharma)، المدير العام، الدكتورة سميرة شماس القسوس.

وأكد عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور عمار المعايطة، أن هذه المذكرة، تنسجم مع رغبة الكلية في جامعة الشرق الأوسط، لتعميق وتطوير تعاون ثنائي ما بين الطرفين، وفي مختلف المجالات العلمية، والمهنية، ومجالات البحوث، وبرامج التدريب، إضافة لتبادل الخبرات والمعارف، وتوثيقا للعلاقات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصيدلانية الاردنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبها، أثنت المدير العام لشركة (ID Pharma)، الدكتورة سميرة شماس القسوس، على الإنجازات المتسارعة لكلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج الأكاديمية، وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والشراكات العالمية مع أعرق الجامعات، تحديدا برنامج الصيدلة البريطاني المشترك مع جامعة ستراثيكلايد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مسيرة التعليم الأردني.

وتتضمن بنود الاتفاقية، التنسيق بين الجانبين على تبادل الأساتذة والمحاضرين والصيادلة الممارسين للتدريس، وإلقاء محاضرات حسب التخصصات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التعليم والتدريب الصيدلاني وتطوير مهنة الصيدلة، والعمل على تطوير دبلومات صيدلانية متخصصة، تهدف الى تلبية احتياجات سوق العمل من المهارات الصيدلانية المتعددة، إضافة لتعاون كلا الطرفين في إقامة الأنشطة المختلفة المنهجية وغير المنهجية، وبما يخدم المجتمع المحلي، والإسهام في تقديم المبادرات والاستشارات بمختلف أنواعها لمؤسسات المجتمع المختلفة.