مذكرة تفاهم بين أردنية العقبة والمنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال

أحمد الرواشدة- وقعت الجامعة الأردنية فرع العقبة وشركة المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال، مذكرة تفاهم تهدف إلى نشر وإثراء المحتوى التعليمي، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلبة الجامعة، في مختلف مجالات التأهيل والتعليم والريادة وفق أفضل الممارسات وطبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات.

وتضمنت المذكرة التي وقعها في عمان اليوم رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الأستاذ الدكتور غالب عباسي والرئيس التنفيذي لشركة المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال الدكتور معن القطامين، سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتطويرها، ومساعدة الطلاب من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على تنمية أفكارهم وتطوير مشاريعهم الريادية، بالإضافة إلى مساعدتهم على إنشاء خطط عمل احترافية، وإيجاد شركاء ومستثمرين لإنجاح مشاريعهم، إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة من المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال ودعم ورعاية المبدعين من الجامعة والمجتمع المحليّ.

وأعرب الدكتور عباسي عن أمله في قدرة المنصة على توفير انطلاقة قوية لخريجي الجامعة وطلبتها، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع شركة المنصة، والاستفادة من الخبرات المشتركة لربط الخريجين مع المستثمرين في القطاع الخاص، ودعم مشاريعهم الريادية، في مجال ربط رواد الأعمال مع المستثمرين ومسرعات الأعمال وإكسابهم الأدوات اللازمة لتأسيس شركاتهم الناشئة، مؤكدا على دعم المشاريع الريادية والأفكار الابتكارية لدى الطلبة وأبناء المجتمع المحلي بما يحقق أهداف مفهوم ريادة الأعمال لديهم وبما يسهم في التخفيف من مستويات البطالة.

بدوره أشاد الدكتور القطامين بالعقلية المنفتحة في الجامعة الأردنية في العقبة، وسياستها الاستراتيجية لترسيخ دورها وإيصال رسالتها للمجتمع المحلي ووعيها بأهمية التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المنطقة الاقتصادية الخاصة، عبر التركيز على إعداد قوى بشرية مؤهلة ومدربة وفاعلة قادرة على استثمار الفرص في سوق العمل.

واعرب الدكتور قطامين عن فخره واعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من اعرق الجامعات الأردنية عبر فرعها في محافظة العقبة، وتواجدها ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة وما يعكسه ذلك من فرص لريادة الأعمال، مؤكدا استعداد الشركة للمساعدة في توصيل ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة من خلال الريادة الرقمية، وامله في التوسع واستمرار التعاون مع الجامعة في مشاريع ريادية مستقبلا .

وجدير بالذكر ان شركة المنصة الرقمية لتطوير ريادة الأعمال تختص في مجال التعليم الرقمي، وتعمل على تطوير منصة رقمية متخصصة في ريادة الأعمال على المستوى العالمي وإعداد محتوى تعليمي رقمي لاستخدامه على المنصة الرقمية في مجالات متعددة، إضافة لبرامج التأهيل المهني والخدمات اللازمة لرواد الأعمال.