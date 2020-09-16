شركات وأعمال

مذكرة تفاهم بين “الأردنية للأدوية” ومجموعة “خوري”

منذ 37 دقيقة

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عمان – وقعت الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية JPM و مجموعة شركات خوري مذكرة تفاهم مع مجموعة أطباء القلب التداخلية الإبداعية الأردنية المنبثقة عن جمعية اطباء القلب الاردنية في نقابة الاطباء.
ووقع المذكرة عن الشركة الاردنية لإنتاج الادوية مدير التسويق التنفيذي للشركة د.تغريد برقاوي وعن مجموعة خوري المدير العام د.منى جودة وعن المجموعة رئيسها د.محمود زريق.
وبموجب المذكرة سيتم تقديم أحدث العلاجات المبتكرة للأمراض المزمنة للمرضى، وتقديم الدعم اللوجستي لكل الأبحاث والدراسات العلمية، وتوظيف التسويق الأكاديمي لتوفير أفضل رعاية صحية للمرضى.
كما تهدف المذكرة الى تعزيز العلاقة بين اطرافها على المستوى المهني والطبي والأكاديمي.
وياتي توقيع المذكرة في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة الاردنية ومجموعة خوري ومجموعة أطباء القلب التداخلية في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمجتمع وباعلى مستوى طبي وعلمي.
وتنسجم المذكرة مع اهداف مجموعة أطباء القلب التداخلية (ICIG) وسعيها الى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

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