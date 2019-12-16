مذكرة تفاهم بين الأردن وأميركا في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية

زايد الدخيل

عمان – وقعت اليوم، مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الاثرية.

ووقع الاتفاقية مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان وعن الحكومة الأمريكية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس.

وتهدف هذه المذكرة إلى تقييد إستيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل المسكوكات والمخطوطات والأحجار والمعادن والسراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها من 1,5 مليون سنة قبل الميلاد إلى حوالي 1750م وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني.

كما تؤكد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على ضرورة إعادة القطع الأثرية الأردنية المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأردن، وكذلك تتعهد الحكومة الأردنية بإعادة أية ممتلكات تم مصادرتها للجانب الأمريكي إذا كانت هذه الممتلكات تخص تراثهم الحضاري، وتنص المذكرة أيضاً على أن الحكومة الأردنية ستبذل كافة الجهود الهادفة إلى إتخاذ الخطوات المنسجمة مع إتفاقية اليونسكو لعام 1970، المتعلقة بتدابير حظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية المقتنيات الثقافية بطرق غير مشروعة، من أجل حماية التراث الثقافي الأردني، على أن تقدم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة الفنية في هذا المجال.

كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تبادل المواد الأثرية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية وإقامة معارض للقطع الأثرية والتراثية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الأردن بهدف زيادة التعريف بالتراث الحضاري والثقافي الأردني والأمريكي، وتهدف مذكرة التفاهم هذه أيضاً الى تبادل الخبرات والمعلومات حول أية إنتهاكات تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار أو تهريبها أو الإتجار غير المشروع بها، وتجدد هذه المذكرة كل خمس سنوات بعد تقييمها من الطرفين وطالما وجدت مصلحة لذلك.