مذكرة تفاهم بين الأمن العام ومؤسسة ولي العهد

عمان- وقعت مديرية الأمن العام ومؤسسة ولي العهد مذكرة تفاهم بهدف دعم وتطوير وتنفيذ البرامج والأفكار الشبابية ذات الاهتمام المشترك، من خلال الخطة التشغيلية الخاصة بمركز الابتكار والتطوير في المديرية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، الى تحقيق أفضل سبل العمل التشاركي والانفتاح والتواصل مع المجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب.

وأشار العميد الركن أبو شتال إلى أن الاتفاقية ستعزز سبل توحيد الجهود في تنمية مهارات إدارة ثقافة الابتكار والتطوير ضمن المسار العملي والتطبيقي لإجراءات العمل والخدمات المقدمة من قبل مديرية الأمن العام.

وأضاف، إن تجربة مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام نجحت في تحقيق الشراكة الفاعلة مع مختلف الإدارات والوحدات الأمنية داخلياً بالإضافة إلى قطاع كبير من المؤسسات والهيئات في المجتمع لرفع الوعي لدى مختلف الفئات حول الدور المسؤول في رفد المبادرات والأفكار الإبداعية لعكسها على تطوير الخدمات، وإيجاد بيئة محفزة لتنمية الفكر الإبداعي والتطوير المؤسسي.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إن العمل التشاركي مع مديرية الأمن العام ومن خلال مركز الابتكار والتطوير ذي الاختصاص النوعي، سيثمر في توحيد الجهود المنصبة لدعم الأفكار والمبادرات الإبداعية سيما ضمن الفئات الشبابية من خلال إدماج الشباب في موضوع إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تطرحها أجندة عمل المركز.

وأضافت، إن التشارك مع مركز الابتكار والتطوير سيسهم في ربط عدد من الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المركز بمبادرة مصنع الأفكار لتعزيز التجربة الإبداعية للشباب المعني.

وأوضحت منكو انه تم تأسيس مؤسسة ولي العهد في العام 2015، “برؤية عمل شباب قادر لأردن طموح”، وتقوم المؤسسة بالإشراف على تنفيذ مبادرات سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خلال تنفيذ استراتيجيّة عمل واضحة تولي أهمية كبيرة لعدد من المحاور، منها محور الجاهزيّة للعمل والريادة، ومحور القيادة، ومحور المواطنة. وبيّنت ان للمؤسسة العديد من الأهداف على الصعيد الاستراتيجي مثل تقوية وتمكين البيئة الشبابيّة الداعمة، قيادة الفكر والتفكير الداعم للشباب والشابات، الوصول والتأثير في الشباب والشابات من كافة محافظات المملكة، وقيادة مبادرات شاملة للشباب والشابات.

بترا