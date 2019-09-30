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مذكرة تفاهم بين الأمن العام ومؤسسة ولي العهد

منذ ساعة واحدة

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عمان– وقعت مديرية الأمن العام مذكرة تفاهم اليوم الاثنين مع مؤسسة ولي العهد لتفعيل التعاون المشترك لدعم الشباب وبناء قدراتهم وإدماجهم في كافة الفعاليات والأنشطة التي تضمن تطوير مهاراتهم القيادية وتأهيلهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. ووقع المذكرة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو.

وقال اللواء الحمود خلال توقيع المذكر، ان مديرية الأمن العام تعتبر شريكاً استراتيجياً وداعماً لكافة القطاعات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف والرؤى والتطلعات المنشودة، موضحاً أن الشباب هم عماد المستقبل ومحرك النهضة والأمل في التغيير.

وأكد الحمود، اننا كلنا أمل ان تكون هذه الاتفاقية إحدى بوابات دعم الشباب الأردني وتمكينهم انسجاما مع توجيهات جلالة القائد الاعلى، معربا عن أمله بأن تكون هذه المذكرة بداية لمزيد من التعاون مع مؤسسة ولي العهد وباقي المؤسسات الوطنية بكل ما يخدم الشباب الأردني ويحقق غاياتنا المرجوة تجاههم. من جانبها ثمنت الدكتورة منكو، جهود مديرية الأمن العام في فتح آفاق التعاون المشترك والبناء لخدمة سياسة مؤسسة ولي العهد الرامية لتطوير المهارات والمعارف وتنمية السمات الشخصية القيادية للشباب، وتعزيز الإيمان لديهم بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم بما يرسخ الشعور بالولاء والانتماء ويعزز القيم المجتمعية.(بترا)

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