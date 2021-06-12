مذكرة تفاهم بين “الأهلية للتمويل” و”مؤسسة بنوك الادخار الدولي”

عمان- وقعت الشركة الأهلية للتمويل الأصغر ومؤسسة بنوك الادخار للتعاون الدولي اتفاقية تفاهم بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والأسر المنتجة، والتي يتم بموجبها توفير دعم مالي وفني من أجل تطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة الأهلية.

وأتت هذه الاتفاقية ضمن سلسلة مبادرات برنامج تعزيز صمود الفئات السكانية المتضررة بالأزمات ولمواجهة الاثار الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية المدار من قبل مؤسسة بنوك الادخار للتعاون الدولي “Sparkassen” والممول من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع شبكة مؤسسات التمويل الأصغر (تنمية).

وحسب الاتفاقية مع الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، سيتم تقديم دعم مالي للعملاء المتضررين من جائحة كورونا من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة والأسر المنتجة؛ حيث سيسهم شمول هذه الفئات بالبرنامج في التخفيف من آثار جائحة كورونا على أصحاب هذه المشاريع وزيادة فرص استمراريتها.

وقال الدكتور أحمد الحسين رئيس هيئة المديرين في الشركة الأهلية للتمويل الأصغر: “نتطلع دائماً، وضمن رؤية الشركة الأهلية المنبثقة عن رؤية الشركة الأم البنك الأهلي الأردني، إلى بناء الشراكات المستدامة التي تأتي بالنفع على عملاء الشركة بالمقام الأول، ونحن إذ نشكر مؤسسة بنوك الادخار للتعاون الدولي على ثقتهم بالشراكة مع الشركة الأهلية ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المراحل المقبلة”.

وأضاف السيد مروان شحاتيت المدير العام للشركة الأهلية للتمويل الأصغر عقب توقيع هذه الاتفاقية: “يسعدنا الشراكة مع مؤسسة بنوك الادخار للتعاون الدولي؛ حيث تأتي هذه الشراكة لتتقاطع والأهداف الإستراتيجية بين الطرفين واستفادة أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة المتأثرين بتبعات جائحة كورونا”.

وأضاف شحاتيت: “نسعى دائماً كشركة محلية أن نقوم بواجبنا لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة، وخصوصاً من تأثروا سلباً من تبعات هذه الأزمة غير المسبوقة. فنحن نتطلع دائماً لدعم المجتمعات المحلية ونسعى إلى خلق فرص التشغيل الذاتي للفئات كافة من نساء وشباب ورياديين من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية تسهم في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهذه الفئة، الأمر الذي يسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتحسين الاقتصاد المحلي عقب هذه الجائحة”.

وأوضحت ليدا نافع مديرة البرنامج والممثلة لمؤسسة “Sparkassen” في الأردن: “إننا نعتز بشراكتنا مع الشركة الأهلية للتمويل الأصغر التي تأتي ضمن أول برنامج للمؤسسة في الأردن لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة المتضررة، إضافة إلى تعزيز قدرات وامكانيات مؤسسات التمويل الأصغر، علماً أنه قد تم إنشاء Banks Sparkassen في ألمانيا كمؤسسة تمويل أصغر لذوي الدخل المنخفض وقد نمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر المجموعات المالية في أوروبا، فهي مجموعة تجمع بنجاح بين المهنية المتميزة والتعزيز الاجتماعي القوي”.