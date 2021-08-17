مذكرة تفاهم بين “الاقتصاد الرقمي” و “إنجاز”

عمان-الغد- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص للشباب الأردني لتقديم الرعاية لمجموعة من حاضنات الأعمال/ محطات المعرفة التابعة للوزارة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والزرقاء ، ويأتي هذا التعاون تعزيزاً لدور الوزارة في إتاحة الفرصة للشباب الأردني الريادي المبدع من كافة أبناء المجتمعات المحلية للاستفادة من خدمات الاحتضان وتطوير أفكارهم الإبداعية أينما كانوا من أجل تعزيز الميزة التنافسية لديهم وتوفير المزيد من فرص العمل لهم وصولاً للتنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة بيبي قيام مؤسسة إنجاز بدعم وتطبيق برامجها حسب جدول أعمالها وحسب البرامج المغطاة من قبل الداعمين من خلال الحاضنات ومحطة المعرفة التابعة للوزارة وذلك لمدة ثلاث سنوات متتاليه بحيث ستشمل مجالات المهارات الرقمية، التعليم المالي، مهارات ريادة الأعمال والريادة، وبرامج القيادة والمسؤولية المجتمعية، وبرامج حاضنة الأعمال ((My Startup كما سيتم التركيز على دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال والريادة المجتمعية.

كما سوف تقوم مؤسسة إنجاز باحتضان ثلاثة مشاريع للشباب الرياديين والرياديات لكل موقع ولمدة عام كامل للعمل تطوير مشاريعهم الناشئة، حيث سيتم اختيارهم من المتدربين ضمن البرامج التدريبة المقدمة، كما تشمل الخدمات المقدمة تطوير الاعمال والتوجيه والاستشارات المالية والتسويقية، وحسب الاتفاقية ولغايات تقديم الرعاية من قبل مؤسسة إنجاز تم تحديد حاضنات أعمال مركز الاميرة بسمة للتنمية في كل من محافظات الكرك والطفيلة ومعان ومحطة معرفة جمعية ربات البيوت في محافظة الزرقاء.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة خلال توقيع مذكرة التفاهم على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأردني والمجتمع المحلي وتعزيز المهارات الحياتية لديهم والنمو الفكري وقدرات الابتكار والذي ينسجم مع رؤية الوزارة وتطلعاتها في تمكين التحول الرقمي وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الشباب الأردني.

كما ثمن الهناندة الدور الكبير والهام التي تقوم به شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني برعاية حاضنات الاعمال والتي تسهم بشكل كبير باحتضان ريادي الاعمال من خلال توفير الدعم اللازم لرياديي الأعمال من أبناء المحافظات لتحويل افكارهم إلى مشاريع إبداعية وتقليل العوائق أمام الرياديين للبدء في إنشاء أعمالهم وفحص أفكارهم ونقلها لمراحل متقدمة.

من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة بيبي على أهمية الشّراكة الاستراتيجيّة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال تطوير الفكر الريادي لدى الشّباب والشّابات في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن هذه الشّراكة ستتيح الفرصة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات من خلال مجموعة برامج المؤسسة المتعلقة بريادة الأعمال بشقيها الريادة المجتمعية وريادة الأعمال، والتي تزود المستفيدين بالمهارات الأساسية لتطوير وتأسيس مبادراتهم وشركاتهم الناشئة، وقد بينت البيبي أن هذه الشراكة ستستمر مع الشباب والشابات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP من خلال مجموعة البرامج المتطورة والخدمات المقدمة للرياديين، إضافة إلى برامج الإرشاد المتخصصة من قبل المرشدين أصحاب الخبرة في تأسيس الشركات الناشئة والمبادرات المجتمعية.