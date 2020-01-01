مذكرة تفاهم بين “الاقتصاد الرقمي” و مدخل لإدارة المشاريع

عمان -الغد – وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مذكرة تفاهم مع شركة مدخل لإدارة المشاريع سيتم بموجبها تدريب منسقي ومدربي محطات المعرفة في مواقعهم على دورات ريادة الأعمال ليقوموا بدورهم في تدريب طلاب المدارس في المحافظات (إربد، عمان، جرش، عجلون، الزرقاء، البادية الشمالية)، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة والمدير التنفيذي لشركة “مدخل لإدارة المشاريع” سمر محمد أمين عبيدات، على قيام الشركة بعقد دورات تدريبية وورشات توعوية حول ريادة الاعمال للمجتمع المحلي في مختلف المحافظات، وتدريب موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على مفاهيم وثقافة ريادة الأعمال. كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الوزارة والشركة على تفعيل حاضنات الأعمال وتهيئتها لاستقبال رواد أعمال يافعين (ما دون الــ 18 عاما) من خريجي برنامج ريادي الأعمال الصغير من مختلف المحافظات، ومتابعتهم للخروج بقصص نجاح.

وقال الغرايبة إن الوزارة تسعى إلى تسهيل وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأردني والمجتمع المحلي حيث جاء الاهتمام بريادة الأعمال بعد أن أثبت رياديو الأردن والرياديات تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية.