مذكرة تفاهم بين “التعاونية الأردنية” و”المهندسين الزراعيين”

عمان- الغد- وقعت المؤسسة التعاونية الأردنية مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين الزراعييين في مجال تدريب وتأهيل المنهدسين الزراعيين حديثي التخرج.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم من قبل مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي آل خطاب، ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، في سياق تعزيز التعاون المشترك القائم بين الجانبين.

من جهته، أكد الشلبي على أهمية تعزيز أواصر التعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين؛ من خلال توفير المؤسسة التعاونية لفرص التدريب لحديثي التخرج من المهندسين الزراعيين.

وقال إن المؤسسة ستقوم بموجب مذكرة التفاهم بتدريب عدد من المهندسين الزراعيين في مديريات التعاون التابعة لها، وعلى ألا تقل مدة التدريب عن أربعة شهورٍ.

بدوره، أشاد الفلاحات بدور المؤسسة التعاونية الأردنية في مجال تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، موضحاً أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تلبية احتياجات هؤلاء الخريجيين من أعضاء النقابة الذين يلتحقون بالعمل في القطاع الزراعي.