مذكرة تفاهم بين الثقافة والهيئة الملكية للأفلام

عمان – الغد- وقعت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لإطلاق مشروع “قافلة أفلام الأطفال”، وإنشاء مركز أفلام في محافظة الزرقاء.

ووقَع المذكرة وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي ومدير عام الهيئة الملكية للأفلام مهند البكري.

ويستهدف مشروع “قافلة أفلام الأطفال”، الأطفال من عمر 8-14 عاما في المحافظات التي تتوفر فيها مراكز ثقافية تابعة للوزارة مجهزة لتنظيم العروض السينمائية، كما يتيح الفرصة لهذه الفئة العمرية مشاهدة أفلام منوعة ما يسهم في تعزيز الأفكار الإبداعية لديهم وتشجيع الحوار والتعبير عن الرأي حول المواضيع التي تطرحها الأفلام، من خلال عقد حلقات نقاش بعد العروض.

وبموجب المذكرة، سيتم إنشاء مركز أفلام لتدريب الشباب والشابات في مركز الأميرة سلمى للطفولة التابع لوزارة الثقافة في محافظة الزرقاء، بهدف توفير فرص تطوير المهارات والمواهب المتعلقة بصناعة الأفلام من خلال تنظيم ورش عمل منوعة لمرتادي المركز وأبناء المحافظة.

وتشمل الورش التدريبية الجانب النظري المتعلق بالفيلم الوثائقي والدراما القصيرة، والتدريب على كتابة النصوص على أن يكون من ضمن مخرجات الورش أفلام منتجة بحسب طبيعة الورشة.

وقال الدكتور الطويسي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع، إن هذه المذكرة تؤطر العمل والتعاون الذي تقوم به الوزارة والهيئة في مجال تطوير وتنمية الوعي بصناعة الافلام وتحديدا خارج العاصمة، من خلال انشاء مركز للأفلام في محافظة الزرقاء وقافلة الأفلام، وجزء مخصص يعنى بالتدريب وبناء القدرات للشباب الصغار، بهدف نشر الثقافة السينمائية محليا، وتوفير فرصة للاطلاع على السينما العربية والعالمية من خلال مديريات الثقافة في محافظات المملكة كافة.

وأشاد بجهود الهيئة خلال السنوات الماضية في تطوير الوعي السينمائي، وجعل الاردن واجهة لصناعة الافلام من خلال تعزيز مفهوم السياحة الثقافية من خلال تصوير أفلام عالمية، مبينا ان الوزارة والهيئة لديهما رؤية مشتركة لكيفية دمج الاجيال الجديدة من خلال استثمار صناعة السينما. من جهته، قال البكري إن الهيئة تحرص على اعتماد نهج التشاركية في العمل مع المؤسسات الوطنية المختلفة بهدف ترسيخ مشاركة السينما والأفلام من خلال الفعاليات الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة التي تعتبر المظلة الداعمة للوصول الى المجتمعات المحلية.

بدوره، قال امين عام وزارة الثقافة هزاع البراري إن الشراكة مع الهيئة الملكية مستمرة من خلال مهرجان الفيلم الاردني الذي تقيمه الوزارة سنويا من خلال التدريب وإقامة الورش المتخصصة للمشاركين من مخرجين وكتاب، للعمل على موضوعات مختلفة لتطوير مهاراتهم في كتابة السيناريو، وغيرها.

يشار إلى ان الوزارة تتعاون مع الهيئة الملكية للأفلام منذ سنوات في تنظيم عروض أفلام في إطار مشروع “قافلة الأفلام الأردنية” بالتعاون مع مديريات الثقافة، وتنظيم عروض للأفلام الأردنية في دول مختلفة ضمن فعاليات الأيام الثقافية الأردنية التي تقام خارج الأردن.