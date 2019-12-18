مذكرة تفاهم بين “الحسين التقنية”ومحمودية موتورز

عمان-الغد- وقعت جامعة الحسين التقنية اليوم الاثنين الموافق 16 كانون الأول اتفاقية تعاون مع شركة المحمودية لتجارة السيارات (محمودية موتورز) تهدف لتدريب طلبة الجامعة تدريبا عمليا في أكاديمية جاكوار لاند روفر للتلمذة المهنية

ووقع الاتفاقية معالي الدكتور لبيب الخضرا رئيس جامعة الحسين التقنية والسيد باسم ملحس نائب رئيس هيئة المديرين في محمودية موتورز ، – الوكيل الرسمي والحصري لسيارات “جاكوار ولاند روفر “في المملكة، وحضر مراسم التوقيع سعادة السفير البريطاني في الأردن، إدوارد أوكدين ومجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بالإضافة إلى الطاقم الإداري في الشركة.

تهدف الأكاديمية والتي أتت نتاج من مؤتمر لندن لتعزيز التعليم التقني في المملكة والمنطقة وإتاحة الفرص للشباب الأردني للالتحاق ببرامج التلمذة المهنية في مسار مهني تخصص “تقنيات المركبات من الدرجة الثانية”. حيث سيخضع المتدربون لتدريب عملي ونظري لمدة 18 شهراً على أيدي مدربين من شركة جاكوار لاندروفر بذات نظام التلمذة المهنية الذي تطبقه الشركة في المملكة المتحدة. كما سيتسنى للمتدربين الذين يجتازون الفحوصات العملية والنظرية بنجاح الحصول على شهادات رسمية من الشركة والجامعة معا.

وكما تنص الاتفاقية على تعاون الجامعة مع الشركة في اختيار الطلبة المتدربين وارشادهم من خلال برنامج التدريب الوظيفي “باثPATH ” والذي طورته الجامعة بدعم من المجلس الثقافي البريطاني، والذي يعد الاول من نوعه في المملكة، ويركز على رفع كفاءة المتدربين من خلال تعريفهم على بيئة العمل الحقيقة ويكسبهم مهارات عملية ومؤهلات جديدة ويوفر لهم مصروف شهري خلال التدريب يصل الى 125 دينار أردني.

رحب سعادة السفير البريطاني في الأردن، إدوارد أوكدين بالمبادرة والريادة التي أبدتها كل من محمودية موتورز وجامعة الحسين التقنية في تطوير هذه الشراكة التدريبية القيمة، حيث تم ترجمتها بتوقيع مذكرة التفاهم هذه. وهو مثال موضوعي في كل من المسؤولية الاجتماعية للشركة وبناء المواهب للمستقبل. و أضاف قائلا: “سترقى أكاديمية جاكوار لاند روفر للتدريب المهني بطلابها، الشباب منهم والشابات، إلى أعلى مستويات مهارات صيانة السيارات وهندستها، بالإضافة إلى المورد الأكاديمي لجامعة الحسين التقنية.ويجدر بالذكر أن المهارات المهنية في المملكة المتحدة تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد ونسبة كبيرة من قوانا العاملة ، حيث توفر وظائف دائمة ومجزية. وبالتأكيد أن هذه المهن يمكن أن تحقق المردود ذاته للأردن.”

وخلال التوقيع أعرب الخضرا، عن سعادته بهذه الاتفاقية مؤكدا دور القطاع الخاص والصناعي في تنمية العملية التعليمية، حيث ان الجامعة تؤمن بأهمية خلق شراكات هدفها منح طلاب الجامعة فرص تدريب حقيقية تحقق الفائدة المشتركة للمتعلم والشركة المستضيفة.

ومن جانبه أكد السيد باسم ملحس أن هذا المشروع أتى تحقيقاً لرؤى مجموعة المحمودية بأهمية دعم المجتمع المحلي عن طريق تمكين الشباب الاردني وإطلاق طاقاتهم، ووضع حلول عملية للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على رفع سوية مهاراتهم فنيا ومهنيا ليصبحوا على مستوى عال من التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

وتعتبر جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي تتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال بعمان مقرا لها، داعما للتعليم التقني وتمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (فني ومهندس تقني) والدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسوب. وقد استقبلت الجامعة للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2019-2020 حوالي مئتي طالب وطالبة رافعة بذلك عدد طلبتها الى ثمانمائة طالب.

من الجدير ذكره أن محمودية موتورز تأسست عام 1999 تحت مظلة مجموعة المحمودية، الوكيل الرسمي والحصري لسيارات جاكوار ولاند روڤر في الأردن، وقد افتتحت الشركة مؤخرا مقرها الجديد في شارع المدينة المنورة الذي يضم خدمات البيع وما بعد البيع تحت سقف واحد. تم تصميم الموقع الجديد ليحقق معايير هوية “جاكوار لاند روڤر” المؤسسية الجديدة لتوفير بيئة مشرقة ومريحة لعملائها، واستيعاب العدد المتزايد من سيارات العلامتين والزيادات المتوقعة في المستقبل.