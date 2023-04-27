مذكرة تفاهم بين “السياسة والمجتمع” و”نبض الوطن لاستطلاع الرأي العام”

وقع معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة نبض الوطن لاستطلاع الرأي مذكرة تفاهم تهدف لتوسيع مجال التعاون بين

المؤسستين بهدف تجويد العمل وأنشطة كل مؤسسة بما يساهم بتحقيق غايات الشريكين في تحقيق التنمية في المجتمع الأردني.

وتهدف المذكرة بحسب رشا فتيان المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع إلى تمكين المعهد من تحقيق أحد أهدافه كمركز للتفكير خلال المرحلة المقبلة وهو مجال استطلاعات الرأي اضافة الى تعزيز مجالات التعاون في الاعمال فيما بينهما وأن تقوم كل مؤسسة بدعم الاخرى في مجالات خبراتها واختصاصها المقررة خصوصاً وأن المعهد يعتبر مؤسسة بحثية مركز تفكير رائد على المستوى المحلي والإقليمي، ومؤسسة نبض الوطن تعتبر من المؤسسات الريادية في مجال استطلاعات الرأي العام والاستشارات.

من جانبه أكد محمد الحجوج المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الوطن لاستطلاع الرأي أن من أهم أهداف هذه التشاركية مع المعهد المشاركة في إعداد البحوث الاجتماعية والتربوية والفكرية والتنموية والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التي يعمل عليها كلا الشريكين.

يذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله الى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها ويقوم بتحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح الافكار الخلاقة والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية والاقليمية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرتبطة بالتحولات الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع؛ ومؤسسة نبض الوطن لاستطلاع الرأي العام هي مؤسسة مستقلة رائدة تأسست من قبل مجموعة من الاستشاريين الأفراد الذين يتمتعون بسجل حافل في مجال البحث والاستشارات واستطلاعات الرأي العام.