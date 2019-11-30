مذكرة تفاهم بين العقبة و”الحمامات التونسية”

أحمد الرواشدة

العقبة – وقعت في تونس مساء السبت ، مذكرة تفاهم بين مدينة العقبة ومدينة الحمامات التونسية بهدف تعزيز الشراكة وتفعيل العلاقات التجارية والسياحية والثقافية بين المدينتين.

ووقع المذكرة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ورئيس بلدية الحمامات التونسية بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون المركزي فايدة بن سلامة .

وقال بخيت أن الهدف من المذكرة هو تعزيز التعاون والتبادل الثقافي، الإجتماعي، الإقتصادي و السياحي والتعاون المشترك في مجال المواني و إدارتها ووضع إطار مؤسسي يهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات و المعرفة وتبادل المعلومات و مشاركة الخبرات من خلال زيارات المسؤولين و الخبراء من كلا المدينتين و تشكيل لجنة مشتركة من المسؤولين من كلا المدينتين لوضع البرنامج السنوي لتنفيذ تقييم ما تم تنفيذه من برامج مشتركة.

واشار الى التعاون بين المدينتين في مجال إستثمار المنطقة الخاصة و تطوير التجارة ما بين المدينتين و تسهيل إنشاء مناطق لوجستية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وجذب الإستثمار و تفعيل العمل و الإستفادة من إتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية..

وبين بخيت ان هناك برامج تعاون في مجال التسويق السياحي المشترك و التدريب السياحي وتبادل الخبرات و التنظيم المشترك للندوات و المعارض و الأحداث بالتناوب في العقبة و الحمامات و التعاون الثقافي و تبادل الأيام الثقافية و الفعاليات المشتركة و إدارة و تزيين المدينتين و المحافظة على البيئة و الإستفادة من الخبرة التونسية في مجال الثروة السمكية و إستغلالها.

كما تقرر اطلاق اسم مدينة العقبة على احد شوارع مدينة الحمامات التونسية، مثلما اطلق سابقا اسم مدينة الحمامات التونسية على احد شوارع العقبة بناءً إتفاقية التوأمة الموقعة بين المدينتين 1981 وما تمخض عنها من علاقات ودية تكللت بالنجاح بتجديد هذه المذكرة هذا العام 2019.

وكان بخيت قد اكد ان العقبة اليوم تشكل أنموذج رائد اللامركزية من خلال رؤية ملكية سامية نجحت وستعمم على باقي المملكة.

وبين بخيت في لقاء للاذاعة الرسمية التونسية ان العقبة الخاصة انشأت شركة طيران خاصة تطير من العقبة الى العالم وتونس احدى الوجهات لتعظيم التبادل السياحي ، مؤكدا ان العقبة هي المكان الاميز للاستجمام على مستوى العالم كمدينة ساحلية خالية من الرطوبة.

واشار بخيت ان السلطة هي حكومة مركزية في العقبة بكل اجراءتها لها كامل الصلاحيات ، مبينا ان حجم الاستثمارات في المنتجعات السياحية الكبرى بلغت اكثر من ١٦ مليار دولار، متوقعا ان تزيد القيمة الكلية للاستثمارات السياحية من خلال الخطة التي تم وضعها مؤخرا لغاية ٢٠٢٥، مؤكدا ان وادي رم قبلة للسياحة الصحاروية وسياحة التأمل حيث تم تصوير فيه ١٠ افلام عالمية.

وبين بخيت ان مطار الملك الحسين الدولي استقبل خلال هذا الشهر نحو ٥٠ الف راكب وهذا يعني التعامل مع ٣٥٠ الف راكب بزيادة بلغت ٦٠% عن العام الماضي، حيث ان معدل الزيادة الطبيعية في المطارات العالمي هي ٤%.