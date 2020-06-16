مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وهيئة تنظيم الطيران المدني

عمان- وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي وهيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك في مجال الأمن السيبراني؛ لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطني وتضمينها التشريعات المتعلقة بالطيران المدني والسلامة الجوية، وفقاً للمعايير الدولية التي التزم بها الأردن.

ووقع المذكرة، نيابة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن إبراهيم النعيمات وعن هيئة تنظيم الطيران المدني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس المفوضين الكابتن هيثم مستو.

وتهدف المذكرة إلى تأطير جوانب التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني المتعلقة بتبادل الخبرات وتعميق المعرفة الفنية والتقنية في هذا المجال ونشر الوعي بأهميته وارتباطه الوثيق بالسلامة الجوية، من خلال عقد الدورات وورش العمل التدريبية لتعزيز منظومة الأمن الوطني الشامل.

وبين مساعد رئيس هيئة الأركان، ان مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة معنية بتقديم المشورة الفنية والتقنية لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ومنها هيئة تنظيم الطيران المدني .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، من جهته: “إن توقيع هذه المذكرة سيسهم في تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين الطرفين”، مثنياً على الدور الريادي للقيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف على المشروع الوطني للأمن السيبراني وعملية بناء منظومة أمن سيبراني وطنية متينة.

وتأتي المذكرة تطبيقاً لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”، التي تحث جميع الدول الأعضاء على وضع مثل هذه الإجراءات، والعمل على التعاون المستمر وتبادل الخبرات في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

بترا