مذكرة تفاهم بين “الكهرباء الوطنيّة” و”الحسين التقنية” لخدمة النظام الكهربائي والبحث والعلمي

وقّعت شركة الكهرباء الوطنيّة وجامعة الحسين التقنيّة اليوم الأربعاء مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال دراسات النظام الكهربائي الأردني والبحث العلمي وتطوير القدرات الفنيّة.

ووقّع المذكّرة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ورئيس جامعة الحسين التقنيّة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي.

وأكّد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع أهميّة هذا التعاون في جعل الجامعات والقطاع الأكاديمي شريكًا أساسيًّا وفعّالًا في بناء وتطوير القطاع الكهربائي والمساهمة في تذليل التحدّيات أمامه، وبما يسهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن من شأن مذكّرة التفاهم تعظـيم الفائـدة لكل من أطـراف الـشراكة؛ وتفعيل برنامج شراكات حقيقيّة هدفها البحث والتطوير ووضع حلول عمليّة وتبادل الأفكار والتشاور حول مواضيع تتعلّق بالنظام الكهربائي وحل مشاكل وتحدّيات النظام الكهربائي من خلال احتضان الأفكار والإبتكارات الهادفة.

كما أكد أهميّة المذكّرة في فتح المرافق المتوفّرة لدى الفريقين لغايات العمل على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الناظمة لعمل الفريقين.

وقال ان المذكّرة تتيح استخدام البرمجيات والمعدّات والأجهزة والبيانات المتوفرة لدى الفريقين لإجراء المزيد من الدراسات المتخصّصة بالنظام الكهربائي الأردني وتطويره وتضمينه نشاطات لا منهجية مثل عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة على الصعيدين المحلي أو الدولي والتي تساهم في تحقيق الغاية من هذه المذكرة، إلى جانب نشر الأبحاث والمقالات العلميّة لكلا الفريقين لدى الجهات المختلفة محليًّا ودوليًّا والتعاون في مجال التدريب.

وقال المهندس الرواشدة أن العالم يشهد موجة من التغيّرات والتحدّيات المتلاحقة والتي تركت تأثيراتها وبصمتها الواضحة على مختلف القطاعات، ولعلّ أبرز هذه التغيّرات؛ التقدّم العلمي والتكنولوجي، وثورة المعرفة، والتغيّرات الإقتصاديّة، الأمر الذي أدّى إلى أهميّة تعزيز العلاقات التشاركيّة والتعاونيّة بين مؤسسات القطاع العام من جانب (شركة الكهرباء الوطنية) ومؤسسات القطاع الأكاديمي من جانب آخر (الجامعات).

من جانبه؛ أكّد رئيس جامعة الحسين التقنيّة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي أهميّة مذكّرة التفاهم في تعزيز دور القطاع الخاص في العمليّة الأكاديمية، وتعزيز فرص التعاون في عدد من المجالات التي تهم كلا الجانبين من أجل النهوض الاقتصادي والتعليمي من خلال توفير فرص العمل والتدريب الوظيفي، والتعاون في مجال المشاريع البحثيّة للطلبة ونشرها، واستغلال مرافق طرفيّ المذكّرة تحقيقًا للمصلحة المشتركة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية يصب مباشرة في مصلحة الطرفين فيما يتناسب مع استراتيجيّة وأهداف جامعة الحسين التقنيّة، والتي تتركز بتوفير جميع السبل المتاحة التي تمكّن الطلبة من الحصول على المتطلّبات الأساسيّة الموائمة لسوق العمل اليوم.

وشركة الكهرباء الوطنية هي شركة حكومية تتولى مهام تشغيل النظام الكهربائي وتمتلك شبكة النقل الكهربائية كما تتولى مهمة اعداد الدراسات التخطيطية لتطوير النظام الكهربائي وشراء الكهرباء من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع وتوفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات التوليد والربط الكهربائي مع دول الربط وتأمين الاستطاعة التوليدية المطلوبة ومواجهة الاحمال الكهربائية.

اما جامعة الحسين التقنية فهي احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تأسست لتعزيز التعليم التقني في الاردن وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب، وتتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال في عمان مقرا لها.