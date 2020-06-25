مذكرة تفاهم بين “المهندسين” و”وزارة الاقتصاد الرقمي”

عمان- الغد– وقعت نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تخصيص أحد محطات المعرفة التابعة للوزارة كحاضنة أعمال لمنتسبي نقابة المهندسين في منطقة مرج الحمام.

وأشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، بعلاقة التعاون والتشارك المستمر بين الجانبين، والتي تهدف الى استفادة المجتمع الاردني عامة والمجتمع الهندسي خاصة من كافة مشاريع الوزارة ومنها مشروع محطات المعرفة.

بدوره، قدم نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، شكره لوزير الاقتصاد الرقمي المهندس الغرايبة، على تعاونهم المستمر والدائم، مؤكدا أن المذكرة تهدف الى تعزيز مفهوم ريادة الاعمال لدى المهندسين.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ورئيس مركز رام “رواد اعمال مهندسين” المهندس معتز العطين، ومسؤول وحدة الاعمال والعلاقات الدولية في النقابة المهندس خالد نصار.

يذكر أن النقابة ستقوم بتوفير رابط قريبا للمهندسين الراغبين باحتضان أفكارهم ومشاريعهم في هذه الحاضنة.