مذكرة تفاهم بين النزاهة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان -الغد- وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأطير سبل التنسيق والتعاون.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى التعاون والتنسيق بين الفريقين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها وفي مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره واتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لذلك، وبما ينسجم والتشريعات التي تحكم وتحدد مسؤوليات وواجبات كلا الفريقين والاستغلال الأمثل للجهود والإمكانات والموارد المتاحة للفريقين وتنسيق الجهود لتنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى تعزيز التنسيق الفعال في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب كل ضمن اختصاصه والتعاون وفق المتطلبات الدولية من أجل الارتقاء بسمعة الأردن دولياً ومحلياً، والالتزام بكافة التشريعات في مجال مكافحة الفساد والأفعال الناتجة عنها وتتبع المتحصلات المالية وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات المعمول بها في المملكة.
هذا وقد وقع المذكرة عن جانب الهيئة نائب رئيس المجلس د. اسامة المحيسن وعن وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب سامية ابو شريف .
عمان -الغد- وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأطير سبل التنسيق والتعاون.