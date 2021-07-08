مذكرة تفاهم بين النزاهة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمان -الغد- وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مذكرة تفاهم مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأطير سبل التنسيق والتعاون.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى التعاون والتنسيق بين الفريقين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها وفي مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه والتوعية بمخاطره واتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لذلك، وبما ينسجم والتشريعات التي تحكم وتحدد مسؤوليات وواجبات كلا الفريقين والاستغلال الأمثل للجهود والإمكانات والموارد المتاحة للفريقين وتنسيق الجهود لتنفيذ أمثل للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة الى تعزيز التنسيق الفعال في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب كل ضمن اختصاصه والتعاون وفق المتطلبات الدولية من أجل الارتقاء بسمعة الأردن دولياً ومحلياً، والالتزام بكافة التشريعات في مجال مكافحة الفساد والأفعال الناتجة عنها وتتبع المتحصلات المالية وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات المعمول بها في المملكة.

هذا وقد وقع المذكرة عن جانب الهيئة نائب رئيس المجلس د. اسامة المحيسن وعن وحدة غسل الاموال وتمويل الارهاب سامية ابو شريف .