مذكرة تفاهم بين تجارة الأردن واتحاد الصناعات السنغافورية

عمان – الغد- وقعت غرفة تجارة الاردن واتحاد الصناعات السنغافورية مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين شركات البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي، ورئيس الاتحاد دوغلاس فو، على هامش منتدى الاعمال الاردني السنغافوري، الى تشجيع التبادل المستمر للبيانات والمعلومات التجارية وتنظيم المعارض والبعثات التجارية والمعارض المشتركة في البلدين الصديقين.

وتهدف مذكرة التفاهم ايضا الى تقديم المشورة والمساعدة لأعضاء الطرفين وتشجيع تبادل البرامج التدريبية بين الطرفين وتشكيل تحالف استراتيجي من خلال دولة اخرى للعمل والاستثمار والمساعدة في تسهيل برامج الاعمال.

وقال العين الكباريتي في تصريح صحافي اليوم الجمعة ان وفد القطاع الخاص الأردني الذي زار سنغافورة على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، ضم 25 شركة أردنية أجرى لقاءات مع العديد من الشركات السنغافورية تمحض عنها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة بين شركات البلدين.

واشار الى ان الاردن يسعى من خلال شراكته مع القطاع الخاص السنغافوري لاستقطاب اصحاب الاعمال للاستثمار بالمملكة وتمكين الشركات الاردنية للدخول للاسواق الآسيوية، وجعل الاردن مركزا للشركات السنغافورية للوصول لاسواق المنطقة.

وبين العين الكباريتي ان القطاع الخاص حريص على توسيع التعاون الاقتصادي والنهوض بمستوى التبادل التجاري مع سنغافورة كونها تعد من كبرى الدول بمجال الخدمات واللوجستيات واهم المراكز المالية على المستوى الدولي.

وبين ان حضور جلالته جانبا من فعاليات منتدى الأعمال الذي عقد بمشاركة العشرات من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في البلدين، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز علاقات الاردن التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، مشيدا بجهود جلالة الملك بهذا الخصوص.

واوضح العين الكباريتي ان اعمال المنتدى الذي عقد على مدى يومين ركزت على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين الأردن وسنغافورة بالمجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعية والطاقة.

يذكر ان صادرات المملكة الى سنغافورة بلغت خلال العام الماضي 2018 نحو 4 ملايين دينار ، تركزت بمصنوعات سكرية وبعض الفواكه وعصير البرتقال والرخام والادوية ومستحضرات العناية بالبشرة والبلاط.

ويرتبط الاردن مع سنغافورة باتفاقية للتجارة الحرة وقعت عام 2004 ودخلت حيز النفاذ منذ عام 2005 وتشمل تجارة البضائع والخدمات، وتشكل اطارا لدعم امكانات التصدير وضمان الفوائد المتبادلة لمجتمع الاعمال المحلي والاجنبي في كلا البلدين.