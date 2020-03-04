مذكرة تفاهم بين “تكنولوجيكا” الإماراتية و”أكاديمية القصور”

عمان – وقعت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مذكرة تفاهم بين مجموعة أكاديمية القصور للتعليم والتدريب ومجموعة تكنولوجيكا العالمية الإماراتية الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحلول الذكية والتي سيتم بموجبها قيام مجموعة تكنولوجيكا بتشغيل خريجي مبادرة معاً نرتقي بالشباب لخريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة إربد بدعم و تنفيذ أكاديمية القصور.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعّها الرئيس التنفيذي لأكاديمية القصور إبراهيم الشواهين والرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيكا محمد الصفدي بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة على أن تقوم شركة تكنولوجيكا بتشغيل خريجي المبادرة الهادفة لتدريب وتأهيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بتنفيذها أكاديمية القصور لغايات التشغيل في مجموعة تكنولوجيكا العالمية بعد اجتياز المقابلات.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة أنّ توقيع مذكرة التفاهم جاءت لتكون ترجمة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في منتصف العام 2019 بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأكاديمية القصور والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل 120 شابا وشابة من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة إربد لرفع قدراتهم التنافسية، والمساهمة في تشبيك المتدربين مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل لهم.

كما ثمّن الغرايبة على دور كل من أكاديمية القصور والتي قامت بتدريب وتأهيل الشباب مجانا ومجموعة تكنولوجيكا التي استثمرت طاقات الشباب المدربين والمؤهلين لتكون من ضمن كوادرها خدمة للمجتمع المحلي والحد من نسب البطالة.

من جانبه أكّد الشواهين على أهمية التعاون مع مجموعة تكنولوجيكا والتي تخدم الهدف من المبادرة الخيرية والهادفة لتدريب وتشغيل خريجي الجامعات الأردنيين واكسابهم الخبرة العملية وتدريبهم على لغات البرمجة الحديثة والمتخصصة، واللغة الإنجليزية في الأعمال، والمهارات الحياتية المطلوبة لتشبيكهم ودمجهم في سوق العمل وخصوصا في المحافظات.

وأشار الصفدي بأن المجموعة متخصصة ورائدة في مجال البرمجيات وتطويرها في مجالات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ولغة الآلة والعلوم الرقمية وتوظيفها. وأضاف أن المجموعة تسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة المشتركة اقتصاديا من خلال كوادرها المؤهلة والمتخصصة وحرصا منا على دعم فئة الشباب من أبناء البلد تبلور ذلك التعاون مع أكاديمية القصور للاستفادة من الكفاءات المتميزة من خريجيها.