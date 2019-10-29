مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية و”الحوسبة الصحية”

عمان – الغد – وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم مع شركة الحوسبة الصحية ممثلة بذراعها التعليمي “أكاديمية حكيم” تهدف إلى تنمية المهارات المعلوماتية الصحية لدى الطلبة المنتسبين لكليات الطب البشري والعلوم الطبية المساندة والعلوم الصيدلانية والتمريض في الجامعة.

ووقع المذكرة الأستاذ الدكتور نضال يونس نائب، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عميد كلية الطب، والمهندس فراس كمال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تدريب الطلبة على المعلوماتية الصحية وآلية عمل برنامج حكيم مما سيساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المنشآت الصحية و بالتالي دعم رؤية الشركة في رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس فراس كمال على أهمية هذه المذكرة والتي من شأنها تعزيز التشاركية بين القطاعين الخاص والأكاديمي واستعداد الشركة التام لتسخير خبراتها وكوادرها لتدريب الطلبة في تخصصات الطب والتمريض والعلوم الطبية المساندة والعلوم الصيدلانية على مهارات المعلوماتية الصحية بهدف تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة وبما يخدم تنفيذ رؤية الطرفين المتمثلة في في دعم قطاعي الصحة والتكنولوجيا في المملكة.