مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين التقنية ومؤسّسة إنجاز لتعزيز الفرص الشبابية

وقّعت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسّسة ولي العهد، ومؤسّسة إنجاز، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التّعاون والتّنسيق المشترك بين الطرفين للنهوض ببرامج ومبادرات تعزز فرص الشباب بمجال ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة الحسين التقنية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، وعن مؤسّسة إنجاز الرئيس التنفيذي ديمة البيبي.

وبحسب بيان صحفي، للمؤسسة اليوم السبت، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بجميع المجالات التي تدعم الشّباب والشّابات لتعزيز مهاراتهم الريادية وزيادة فرصهم للدخول إلى سوق العمل كموظفين مؤهلين أو رياديين واعدين من خلال دعمهم في تأسيس شركاتهم الناشئة، إضافة إلى دعم وتطوير وتنفيذ برامج وفعاليات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور الحنطي إن التعاون مع مؤسّسة إنجاز جاء لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات تخدم القطاع الريادي والتعليمي بهدف تعظيم الأثر، ورفد جيل الشباب بالمهارات والفرص والبرامج المتنوعة اللازمة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

وأضاف أن الجامعة تتطلع للبناء على هذا التعاون من خلال العمل على توفير مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات وتقليص الفجوة بين احتياجات السوق ومهارات الشباب.

من جانبها، بينت البيبي أن التعاون يفتح المجال لطلبة جامعة الحسين التقنية والمهتمين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال “ماي ستارت اب”، للرياديّات والرياديين المهتمين في تطوير وتأسيس شركاتهم الناشئة ومؤسّساتهم المجتمعية، حيث تقدّم الحاضنة أهم الخدمات والبرامج التي يحتاجها الروّاد لتأسيس شركاتهم الناشئة.

وأكدت أهمية التعاون مع جامعة الحسين التقنية كصرح أكاديمي رائد في تأهيل الشباب لسوق العمل، موضحة أن إنجاز تعتز بهذه الشّراكة التي جاءت لتوحيد الجهود وتطوير العمل المشترك من خلال التعاون لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة لتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب.-(بترا)