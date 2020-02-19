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مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين بن طلال و”الشفافية الأردني”

منذ 15 دقيقة
مذكرة تفاهم بين جامعة الحسين بن طلال و"الشفافية الأردني"

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عمان-تعزيزا لأواصر التعاون في مبادرة جامعات ضد الفساد وإدماج فرسان الشفافية في أنشطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي. وقعت مذكرة تفاهم ما بين جامعة الحسين بن طلال ومركز الشفافية الأردني.
وقع المذكرة عن جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي رئيس الجامعة، وعن مركز الشفافية الأردني رنا ملحيس. وفي حديث خاص تحدث عطوفة رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور نجيب أبو كركي عن أهمية هذا التعاون مع مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وهي شريك أساسي وهام في عملية النهضة والانفتاح ولأهمية دورها في التخطيط المدروس لبناء الوطن وتقدمه.
معربا عن حرص الجامعة على التعاون والانفتاح الايجابي كمنارة للعلم والمعرفة والابداع في الوطن.

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