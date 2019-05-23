مذكرة تفاهم بين جامعتي الألمانية الأردنية وايسترن ميتشغان الأمريكية

مادبا- وقعت الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة ايسترن ميتشغان الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التبادل العلمي والأكاديمي والبحثي ذات الاهتمام المشترك.

وبموجب المذكرة التي وقعتها عن الجامعة رئيستها الأستاذ الدكتورة منار فياض ورئيس جامعة ايسترن ميتشغان الدكتور جيمس سميث سيتم التنسيق لتعزيز التبادل الأكاديمي والطلابي ما بين الجامعتين. إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية والعمل على مشاريع تعليمية وبحثية مشتركة، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية المختلفة.

وقدّمت الدكتورة فياض خلال اللقاء إيجازا قصيرا عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها. مبينة إلى أنها بُنيت على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية ودورها في تعزيز العلاقات الألمانية الأردنية.

بدوره قدّم عميد كلية العلوم التقنية التطبيقية الدكتور صفوان الترزي شرحا عن كليته وبرامجها التي تتألف من هندسة الميكانيك والصيانة والهندسة الصناعية والميكاترونكس، والإدارة الهندسية على مستوى الماجستير.

كما أشار إلى السنة الألمانية التي تقوم على إرسال الطلبة في السنة قبل الأخيرة إلى ألمانيا لمدة سنة كاملة من أجل الدراسة في إحدى الجامعات الألمانية الشريكة، والحصول على فرص تدريبية في الشركات أو المصانع الألمانية. موضحا الشراكات التي تربط الجامعة مع الجامعات الألمانية المختلفة.

من جهته، استعرض سميث نبذة عن جامعة ايسترن ميتشغان من ناحية كلياتها وأقسامها وتخصصاتها والبرامج التي تقدمها باعتبارها ثاني أقدم جامعة في ولاية ميتشغان الأمريكية. موضحا أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الأعوام الماضية.

كما أكد على أهمية التبادل الثقافي الأكاديمي والطلابي لتبادل المعارف والخبرات ما بين الجانبين.

وقدم عميد كلية الهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا في جامعة ايسترن ميتشغان الدكتور محمد قطو نبذة عن الكلية والأقسام التي تتضمنها، مشيرا إلى المميزات التي تحظى بها الكلية خصوصا والجامعة عموما.

وتأتي هذه المذكرة التي حضر توقيعها عميد كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات الدكتور علاء الدين الحلحولي ونائب عميد كلية العلوم التقنية التطبيقية الدكتور نذير رواشدة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومدير مركز الاستشارات والتدريب الدكتور عمر شبيلات، نتيجة لحرص الجامعة الألمانية الأردنية الدائم والمستمر في العمل على توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية بهدف تطوير الجوانب العلمية والبحثية المتعددة.