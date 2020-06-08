مذكرة تفاهم بين جمعيتي المصدرين ونادي صاحبات الاعمال

عمان-الغد- وقعت جمعيتا المصدرين الأردنيين ونادي صاحبات الاعمال والمهن مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة في تأسيس وحدة التصدير المختصة بالشركات المملوكة من قبل سيدات الاعمال بالمملكة.

ووحدة التصدير تم استحداثها تحت مظلة جمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن بمنحة من برنامج التجارة من اجل التوظيف التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

ووقع مذكرة التفاهم عن جمعية المصدرين مديرها العام حليم ابو رحمة وعن نادي صاحبات الاعمال والمهن المديرة التنفيذية ثناء الخصاونة.

وقال رئيس الجمعية المهندس عمرابو وشاح ان الجمعية تنظر الى هذه المذكرة بايجابية واهتمام كبير لتكون البداية لدعم سيدات الأعمال ومساعدتهن بالترويج لمنتجاتهن بالاسواق العالميه وافساح المجال امامهن للمشاركة بالمعارض والفعاليات التجارية التي تنظمها الجمعية.

وبين ابو وشاح ان جمعية المصدرين لها باع طويل في مجال التسويق وفتح الاسواق الخارجية امام الصادرات الوطنية مشيرا الى وجود تجارب سابقة وناجحة للجمعية في دعم سيدات اعمال ضمن نشاطاتها الترويجية خصوصا التي نفذت في كندا دولة الامارات المتحدة وأمريكا.

واكد ابو وشاح ان الصادرات الوطنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للاردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

واكدت رئيسة جمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن المهندسة رنا العبوة ان تاسيس الوحدة جاء انطلاقاً من رؤية الجمعية في تمكين سيدات الاعمال وتحفيز دور المرأة وتحسين وصولها إلى الفرص الاقتصادية.

وبينت ان الوحدة تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة لاهتمامها بفئة سيدات الاعمال من خلال العمل على تحقيق أهدافها لزيادة الوعي والمعرفة لسيدات الأعمال من خلال تنظيم دورات وورش عمل مختصة بمجال التصدير باشراف خبراء مختصين للاسهام بتحسين وزيادة تنافسية الشركات المملوكة من قبل السيدات بمجال التصدير والدخول لاسواق عالمية جديدة .

وشددت المهندسة العبوة على اهمية التعاون والشراكة مع جمعية المصدرين الاردنيين التي تعتبر من أعمدة قطاع ترويج الصادرات بالمملكة.

واشار مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابو رحمة الى ان جمعية المصدرين الاردنيين التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

وبين ابو رحمة ان الجمعية ستنفذ خلال العام الحالي جملة من النشاطات تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية الوطنية لمساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيشها حاليا جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

واشارت المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الاعمال ثناء الخصاونة الى أهمية الشراكة مع جمعية المصدرين لتوحيد الجهود وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام سيدات الاعمال في الأردن.

وقالت الخصاونة” نحن كجمعية نسعى لجعل الوحدة مصدر للمعلومات ومرجعية لجميع سيدات الأعمال بخصوص ترويج الصادرات والأنشطة المتعلقة فيها وبناء القدرات من خلال ورشات عمل ودورات تدريبية بالشراكة مع الجهات المختصة”.

واكدت حرص الجمعية على تقديم الخدمات لجميع سيدات الأعمال سواء من كانت لديها خبرة أو الرغبة في التصدير او قليلة الخبرة، الى جانب نشر الوعي بأهمية التصدير وكيفية التمهيد له لاهميته في نمو الشركات.

يذكر ان جمعية نادي صاحبات الاعمال تأسست عام 2003، وتسعى لزيادة مشاركة المرأة بمختلف النشاطات الاقتصادية وتسخير طاقاتها وقدراتها غير المستغلة وتوفير خدمات مساندة فعالة تلبي احتياجات رائدات الأعمال، وصاحبات الشركات الصغيرة والمتوسطة و المهن.