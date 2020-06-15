مذكرة تفاهم بين رئاسة الوزراء والأعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار

عمان- وقعت رئاسة الوزراء اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بهدف بناء جسور التعاون والتنسيق لدعم اتخاذ القرارات الحكومية؛ وبما ينعكس إيجابا على توحيد الجهود الحكومية في دراسة الآثار المتوقعة للقرارات قبل اتخاذها.

ووقع المذكرة نيابة عن الرئاسة مدير ادارة التطوير المؤسسي والسياسات هاني أبو الشعر وعن المجلس ألامين العام الدكتور ضياء الدين عرفة.

وتضمنت المذكرة، بحسب بيان صحفي اصدرته ادارة التطوير المؤسسي، تقديم المجلس ‌المشورة العلمية لمجلس الوزراء في السياسات والقرارات والاستراتيجيات للقطاعات التنموية التي تعرض عليه، وتزويد مجلس الوزراء بالتغذية الراجعة حولها، إضافة إلى التعاون في مجال إعداد الدراسات والأبحاث وتشكيل اللجان الفنية المشتركة فيما يتعلق بالمواضيع التي يتفق عليها الطرفان إذا تطلب الأمر. وقال البيان إن المذكرة جاءت في ضوء إنشاء وحدة دعم اتخاذ القرار في رئاسة الوزراء بموجب نظام التنظيم الإداري للرئاسة لسنة 2018، فيما أنشأ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وحدة لتحليل السياسات عام 2017.

بترا