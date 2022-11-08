مذكرة تفاهم بين شركتي الفوسفات الاردنية وترانسبت التركية لانشاء مصنع لانتاج حامض الفوسفوريك بالعقبة

وقعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة ترانسبت التركية اليوم ، مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في محافظة العقبة، بطاقة انتاجية تصل الى 500 طن (P2O5) يوميا.

وجاء توقيع المذكرة في ضوء نتائج زيارة وفد الشركة التركية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ولقائه رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد الذنيبات، ورغبة الجانب التركي في إيجاد شراكة فاعلة مع الفوسفات الاردنية في هذا المجال.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، وعضو مجلس إدارة شركة ترانسبت التركية مصطفى كور.

وقال الدكتور الذنيبات إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، لديها خطة طموحة في التوسع في الصناعات التحويلية والتنويع في مصادر الدخل، بالتوازي مع زيادة كميات الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية وإيجاد أسواق جديدة.

وبين أن المذكرة الجديدة مع الشركة التركية، تضاف الى سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع العديد من الشركات الدولية المعنية في مجال صناعة الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية.

وأكد المهندس الرواد أهمية هذه الشراكة في تعزيز مكانة شركة مناجم الفوسفات الاردنية على المستويين المحلي والعالمي، وفتح آفاق جديدة لشركة الفوسفات الاردنية.

بدوره، أعرب كور عن اعتزاز الجانب التركي بهذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية، والتي ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص في الاردن وتركيا.