مذكرة تفاهم بين “صناعة الأردن” و”التدريب المهني”

وقعت غرفة صناعة الاردن، اليوم الخميس، مع مؤسسة التدريب المهني مذكرة تفاهم بحضور النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان وعطوفة مدير مؤسسة التدريب المهني أحمد الغرايبة , وذلك استمراراً لأطر التعاون المشتركة و تعظيماً للشراكة مع كافة الجهات التنموية والتي تعنى بخلق فرص التشغيل .

حيث وقع عن مؤسّسة التدريب المهني المدير العام المهندس أحمد مفلح الغرايبه، وعن غرفة صناعة الأردن المدير العام بالوكالة السيد اسحاق عربيات .

وقال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان , اننا نعتز في الغرفة بالشراكة الدائمة مع المؤسسات الوطنية على رأسها مؤسسة التدريب المهني ودورها في تعزيز الفرص و الخدمات التدريبية في جميع محافظات المملكة

واشار الى سعي الغرفة الدائم المستمر الى تعزيز الدور التكاملي مع المؤسسة لتطوير برامج تدريبية تسهم في تطوير الخبرات في القطاع .

ومن جانبه قال الغرايبه، أنّ المؤسّسة حريصة على تحقيق شراكات نوعية تساهم في تطوير المنظومة التدريبية لديها وتوفير الفرص النوعية للشباب الذكور والإناث، والاستفادة من الخبرات المتميزة المتواجدة لدى غرفة صناعة الأردن والقطاع الخاص الذي تمثله، وتعزيز التكاملية بين الجانبين لتحقيق تعاون مثمر و بنّاء للإسهام الفاعل في توفير الخدمات التدريبية النوعية والفرص المتميزة للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة.

وبين الغرايبه أن هذه المذكرة تتضمن التعاون في مجال عقد البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك لكافة المستويات المهنية المتاحة، والتعاون في مجال التسويق للبرامج التي يتم عقدها بين الطرفين والاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين لدى القطاع الصناعي، والعمل على تطوير البرامج التدريبية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص.

وبدوره أشاد مدير عام غرفة صناعة الاردن بالوكالة اسحاق عربيات بدور مؤسّسة التّدريب المهني حاضنة التدريب الأولى بالمملكة في تأهيل وتمكين الشباب والشابات من خلال البرامج التدريبية المتميزة التي يتم تقديمها بشكل يساهم في تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وبين عربيات أن غرفة الصناعة حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة القطاعات التنموية لتوفير الفرص النوعية المتميزة وخدمة الصناعيين بالمملكة، مشيراً إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية سيتم مواصلة التعاون والشراكة مع مؤسّسة التدريب المهني لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين للتدريب على البرامج المهنية والتقنية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص.

وجرى على هامش الاتفاقية مباحثة سبل التعاون المشتركة بين الجانبين وبحضور عدد من ممثلي مصانع القطاع الخاص في قطاع المياه الذي أشاد بالدور التنموي الهام لمؤسّسة التدريب المهني في رفد السوق بالعمالة المهنية المدربة، وشجع الشباب على أهمية جعل المهارات والتدريب المهني والتقني الخيار الأفضل للشباب الأردني لما يوفره من فرص متميزة للاندماج في سوق العمل.